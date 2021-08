Bahamonde: «Me voy dolido sí y con la conciencia muy tranquila»

Sorpresas te da la vida. José Luis Bahamonde dejó de ser este lunes entrenador del Atlètic Villacarlos de la Liga Nacional Juvenil 2021-22; exactamente cuatro meses después que la entidad de Es Castell lo anunciara como el técnico del futuro inmediato, en sustitución de Joan Melià y tras descender de la División de Honor. Bahamonde, tras haber sido entrenador del Villacarlos, en dos ciclos; el último, con el ascenso a Liga Nacional, además de asegurar dos permanencias seguidas, ya es historia en el Municipal, sustituido por sorpresa y a semanas del comienzo liguero, por Julián Calzada, como avanzaba ayer este diario. El preparador cesado, todavía aturdido por su repentino adiós, asegura marcharse, «muy dolido pero con la conciencia muy tranquila y orgulloso del trabajo hecho estos meses y de mis jugadores. Un gran trabajo para que este equipo no acabara ‘como el rosario de la aurora’ y una plantilla montada encima al cien por cien por el coordinador y mi persona, ya que no quedaban ni seis jugadores», exclama uno de los técnicos más veteranos de la Isla.

El preparador, muy sorprendido por las declaraciones del presidente Manolo Delicado ayer en «Es Diari», no entiende que para un equipo montado «íntegramente por mí, yo no sea el técnico ideal ahora. Nadie me podrá decir a mí mentiroso y no sé si ellos podrán decir lo mismo», subrayaba el preparador, lejos de polemizar con el club. «Liquidé económicamente con el club y fin, que cada uno siga con su camino. El tiempo y la misma gente nos pondrán a todos en su sitio y repito, tengo la conciencia muy tranquila y aquí todos nos conocemos. Quiero pasar página y tranquilidad», manifiesta contrariado. Bahamonde, dolido, se queda con las innumerables muestras de apoyo, «tanto de los jugadores en el momento de despedirme de ellos» como, «en especial», de Marcial Pérez, coordinador del CD Menorca. «Me emocionó», cerraba, con la voz entrecortada e incrédulo por el episodio que le ha tocado vivir.