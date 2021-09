Sergi Enrich se queda sin equipo tras cerrarse el mercado de verano

El futuro de Sergi Enrich sigue sin despejarse. Cuando todo el mundo creía que ayer, aunque fuera sobre la bocina del mercado de verano, el delantero de Ciutadella finalmente ataría y daría a conocer su futuro, finalmente no fue así y a las doce de la noche no se conocía el futuro inmediato del jugador, ex SD Eibar, que de momento se queda sin equipo en España; si bien es cierto que podría fichar en cualquier equipo de Europa que tenga una ficha libre.

Fuentes cercanas al jugador aseguraban anoche a «Es Diari» que su contratación por alguno de los posibles equipos de LaLiga Santander interesados en contar con sus servicios finalmente no fue posible;un extremo que el mismo jugador ya antojaba, ante la dificultad por encontrar una entente económica. La otra gran opción de Enrich, la de jugar en la Segunda —pese a que su deseo inicial no era este –también se desvanecía ayer, en detrimento del ariete, por el que ayer mucha gente en la Isla estaba pendiente. El límite salarial ha sido el gran problema que se ha encontrado Enrich a la hora de fichar con alguno de los muchos clubes de LaLiga Smartbank que querían sus servicios esta próxima temporada, con el deseo de reforzarse para subir a LaLiga. Sin embargo, las cantidades astronómicas que ha cobrado estas últimas temporadas el ciutadellenc en el Eibar al final le han cerrado las puertas, ya que el coeficiente mínimo para ficharle era de mucho dinero.

Plantillas con las que Enrich se podría haber motivado en Segunda y que lo querían sí o sí –como Almería, Leganés o Girona –al final no han podido ficharlo porque el límite salarial estaba cubierto. Poco antes de cerrarse este mercado de verano español, uno de los clubes que había pujado más fuerte por el menorquín, el Sporting de Gijón de LaLiga Smartbank, anunciaba que cerraba esta última jornada sin incorporación alguna, por los que la opción del insular quedaba en nada.

Por tanto, y pese a sus reticencias de fichar en el extranjero, futuro más incierto que nunca para el ciutadellenc, quien, al estar libre, puede ir al Viejo Continente.