Jon Bautista: «Vengo al Leganés con hambre de jugar bien»

El nuevo delantero del Leganés de LaLiga Smartbank, el jugador nacido en Maó, Jon Bautista, fue presentado oficialmente ayer como nuevo jugador pepinero. El atacante cedido por la Real Sociedad, quien ya formó parte de la convocatoria en el partido del pasado sábado ante la UD Ibiza, se ha mostró ilusionado en su puesta de largo ante su nueva etapa en Butarque.

Bautista se mostró feliz de llegar al Leganés: «Contento de poder venir a este gran club. Las negociaciones estaban avanzadas, pero la lesión de Carlos Fernández hizo que se pararan un poco. Estoy encantado de venir para poder crecer como profesional, y tengo muchas ganas y ambición para poder hacer algo grande en el Leganés», expresó en su presentación. El atacante nacido en Maó tuvo palabras de elogio para su nuevo club: «Todos sabemos que el Leganés es un gran club que ha dado un gran nivel en los últimos años. Parte de culpa de que esté aquí la tiene Asier, él contactó conmigo y no me lo pensé. En su etapa en la Real coincidí con él, tuve muchos minutos y confió en mí. Son buenos motivos para venir aquí», reconocía Bautista.

Máxima humildad

Bautista aseguró que hay «grandes jugadores, no vengo a ser ninguna estrella. Me considero trabajador y vengo con mucha hambre de jugar bien y, si sale un buen año, meter muchos goles», señalaba. La Segunda División es «muy dura, con equipos muy potentes y no te puedes fiar de nadie. Vamos a ir poco a poco a más, siempre hay que tener ambición para ganar. Se hicieron cosas buenas que habrá que potenciar y mejorar», cerraba.