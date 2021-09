Luis Enrique no desmiente su «peineta» y denuncia «violencia verbal»

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Me resulta gracioso. Cuando sufrimos violencia verbal estáis más preocupados de nuestra respuesta que de condenar el hecho en sí".



➡️ "Estoy acostumbrado a estas situaciones. Era un insulto, no quiero dar detalles, no me interesa".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/W4km9nAPR5