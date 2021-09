Llega el gran día para el Mercadal

La Tercera División ha vuelto para el CE Mercadal. Hoy, domingo, a las 12.00h, el conjunto de Pere Vadell estrenará su casillero de partidos en casa del Rotlet Molinar, un equipo que como el menorquín, ha ascendido este año. Es por eso, que desde Mercadal, catalogan el encuentro como vital e imprescindible para empezar la competición de la mejor manera posible contra un equipo de «su liga». El descenso de hasta 7 equipos hace que el camino de los rojiblancos sea todavía más complicado, pero la ilusión y las ganas de los jugadores pueden con todo ello.

Rubén Carreras, uno de los veteranos del equipo, asegura que es el inicio de temporada más ilusionante que ha tenido desde que está en la entidad mercadalenca y ve al equipo muy motivado para afrontar este gran reto que están a punto de empezar. «Los entrenamientos han sido muy buenos, tanto por intensidad como por esfuerzo, y nos hemos preparado mucho jugando varios partidos amistosos. El nivel de la plantilla es alto para mi, y por tanto, estamos preparados», afimaba.

La pretemporada de los de Pere Vadell ha sido inmaculada, pero como recuerda Carreras, no es comparable con la que pueden hacer los equipos de Mallorca. «Hemos trabajado mucho, y el primer partido es como la primera toma de contacto, porque la pretemporada que se hace en Menorca no es similar a la de Mallorca, no es comparable porque ellos compiten con otros equipos de Tercera y nosotros no podemos hacerlo». Precisamente, en el último partido de preparación, el rival del Mercadal, el Rotlet Molinar, ganó por un ajustado 3-2 al Collerense, con goles de Silva, Marco y Tomy, otro equipo de la Tercera División que se enfrentará al conjunto de Vadell el 14 de noviembre en Sant Martí.

El Rotlet Molinar ha ascendido a Tercera División RFEF de nuevo, como el CE Mercadal, y saben desde un principio que estos partidos pueden resultar claves a la hora de mantenerse en la categoría. «Yo creo que sí que es un rival de nuestra liga, y que si queremos salvarnos, tenemos que demostrar que somos mejores y ganar estos partidos para dejar a siete detrás de nosotros, que son muchos. Los que subimos, somos los primeros que te- nemos la etiqueta de descender, pero yo tengo confianza en este equipo, poco a poco», comentaba.

En dichos partidos, las jugadas a balón parado y los errores graves son los principales focos de gol, y es por eso que Carreras advierte que un fallo de concentración o una mala decisión puede provocar una derrota. «Tenemos que evitar los errores gigantescos, y aprovecharlos nosotros si los rivales cometen. Además, tenemos a jugadores con mucha altura, y a balón parado tenemos que utilizar nuestra superioridad».

El equipo llega con grandes esperanzas de puntuar en el primer encuentro de la temporada, y Carreras sabe que si «igualamos en intensidad» y «ritmo de juego», la calidad individual de los jugadores blanquirrojos marcará la diferencia.

Los descartados

Como ya adelantamos días atrás, Elliot Galán, Samu Bedoya e Ignasi Dalmedo no han llegado para el partido de hoy por problemas físicos. El primero, por precaución, todavía recuperándose al 100 por cien de su accidente laboral, Samu con problemas en el pubis, y Dalmedo por un fuerte golpe en el empeine. Por otro lado, el portero Alejandro Pozo tampoco podrá viajar con el equipo por temas laborales y será reemplazado por el portero del Juvenil, y Francesc Gomila ha sido descartado por decisión técnica. En total, 17 jugadores viajarán a Mallorca juntamente con el equipo técnico para jugar el primer encuentro de la temporada, incluido el central sub 19 Luke Naylor, última incorporación del conjunto mercadalenc proceden- te del Villacarlos Juvenil.