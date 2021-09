El Mercadal vuelve a Tercera con un empate (1-1)

ROTLET MOLINAR 1

CE MERCADAL 1

El CE Mercadal volvió a Tercera División y lo hizo con un trabajado empate en El Molinar. Álex adelantó a los locales pero David Camps estableció la igualada definitiva antes del descanso. El equipo compitió a un buen nivel, sin fisuras, y dejó entrever los mimbres para lo que puede ser una ilusionante temporada, solidez defensiva, mucho trabajo y diversidad de opciones en ataque.

El entrenador del CE Mercadal, Pere Vadell, fue fiel a su estilo y dispuso un 1-4-2-3-1 de salida, con Marc en la portería, Adri, Biel, Capó y Toni en defensa, Raúl y Éric en el doble pivote, Izan y Rubén en las bandas, Llonga en la media punta y Camps como jugador más adelantado. El encuentro arrancó con mucha intensidad por parte de los dos conjuntos, lejos de esos inicios en los que el respeto mutuo se adueña del tramo inicial. Pero pese a la consabida importancia no dejarse sorprender de salida, los locales se adelantaron en el marcador a los once minutos tras una rápida acción por la banda derecha que culminó Álex, con un remate de cabeza picado, en el segundo palo. El premio sosegó a los de Álex Calero y los de Sant Martí trataron de hacerse con el balón y buscar la portería rival. En acciones combinadas no encontraron huecos pero generaron varias acciones a balón parado que fueron sinónimo de cierto peligro.

En las dos primeras trataron de poner en práctica la pizarra de Vadell pero fue Camps, con un golpeo directo, excelso, el que consiguió la igualada. Poco después, el de Ciutadella pudo anotar el segundo en otra acción de estrategia que Pau tuvo que enviar a córner. El primer acto finalizó con una intervención de Marc a disparo de Ángel.

Reanudación sin goles

En la reanudación, el esfuerzo físico realizado, acompañado de la elevada temperatura, propia de estas fechas, bajó las prestaciones de ambos conjuntos. Con la intención de aprovechar el cansancio y los espacios generados, Vadell dio entrada a Guiem y se fue a por el partido.

La acción más clara de la segunda mitad fue una internada de Llonga por la banda derecha pero el disparo final de Rubén, en el segundo palo, fue bloqueado por la zaga local, cuyo centro al segundo palo no fue capaz de convertir Rubén. También acariciaron el triunfo en un saque de esquina pero el remate de Capó se marchó desviado por centímetros.

El último en intentarlo fue David Camps desde la larga distancia, antes de dar paso a unos minutos finales en que los locales trataron de meter al rival en el área a base de balones directos, llegando a reclamar incluso una pena máxima y haciendo aún más sufrido el primer punto de la temporada. Y de Camps, que regresó al Mercadal marcando.