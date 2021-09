Elliot Galán está de vuelta

El pasado domingo en Sant Martí el delantero Elliot Galán volvió a sentirse futbolista de nuevo. El punta rojiblanco regresó a los terrenos de juego ante el San Rafael tras recuperarse de su accidente laboral sufrido a principios de este verano. Cuando Pere Vadell en el minuto 83, le ordenó incorporarse al encuentro en sustitución de su compañero Llonga, el delantero mahonés volvió disfrutar de su gran pasión, que es el fútbol.

Para llegar al momento de volver a enfundarse la elástica rojiblanca del Mercadal, Elliot Galán ha tenido que trabajar muy duro tanto físicamente como psíquicamente para olvidarse del peor trago vivido en su vida. Tras obtener el permiso de los médicos para poder volver a ejercitarse, el punta explica que «al cabo de un mes de haber sufrido el accidente empecé poco a poco a realizar trabajo físico, evitando cualquier ejercicio que pudiera ser peligroso para el traumatismo».

Elliot prosigue indicando que «cuando supe los resultados que me realizaron con la resonancia, ya me incorporé con los compañeros; me recibieron con muchas muestras de cariño tanto ellos como todo el cuerpo técnico». Respecto de como se encuentra mentalmente por todo lo que tuvo que pasar, el rojiblanco comenta que «físicamente me encuentro como sí no me hubiera pasado nada, y mentalmente sí que lo recuerdo un poco; se me remueve el estómago y con un poco de pena también, pero nada más».