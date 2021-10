Atasco del Mercadal en Son Verí (3-2)

El CE Mercadal encajó la primera derrota de la temporada ante el Son Verí en un partido condicionado por el arbitraje y los tres goles de Hugo. Los rojiblancos reclamaron falta en la acción previa al segundo y tercer gol de los mallorquines y fruto de las protestas fueron expulsados Toni, Pere y Ernest Vadell. El equipo local tampoco escapó al elevado listón que impuso el colegiado y acabó el encuentro con nueve jugadores. Rubén anotó el empate a uno y David Camps, de penalti, redondeó el marcador en el tiempo de descuento.

Con las novedades de Pepo, Éric, Dalmedo y Elliot en el once inicial, el equipo salió decidido a por la victoria para no verse sorprendido por un rival necesitado tras no conocer la victoria hasta la fecha. Con esa premisa, el equipo buscó la movilidad entre líneas y la velocidad por fuera. Fruto de ese dominio, Yassin probó fortuna desde la larga distancia pero su disparo se encontró con el travesaño y el posterior rechace lo atajó Lluís. Sin embargo, cuando el partido parecía controlado, en una acción aislada, Hugo se adelantó a Marc y puso por delante a los suyos. El Mercadal se repuso y Rubén estableció de nuevo la igualada, inaugurando su cuenta goleadora esta temporada. Recuperada la igualdad, llegó la primera acción polémica del encuentro. El equipo reclamó una falta sobre Elliot que el colegiado no concedió y Hugo lo aprovechó para poner en ventaja a los mallorquines, poco antes del descanso.

Pere Vadell aprovechó el descanso para reestructurar el equipo dando entrada a Luke y Camps aunque fue el Son Verí el que se hizo con el control del balón. El devenir del encuentro empeoró con una acción parecida al 2-1, Sergio salió al cruce y fue objeto de una falta no señalizada, una acción que continuó y desembocó en el 3-1. A partir de aquí, carrusel de amonestaciones y expulsiones por parte del colegiado, posibilitando a los rojiblancos jugar los últimos diez minutos y el descuento con superioridad numérica. El equipo, que sufrió las lesiones de Dalmedo y Marc –lo que propició el debut del juvenil Jorge–, tuvo varias acciones para recortar el marcador pero fue Camps, desde los once metros, el que puso suspense a los últimos instantes.