El Sant Lluís femenino suma un punto contra el Collerense

CCE SANT LLUÍS 1

UD COLLERENSE 1

El Sant Lluís frenó la sangría de derrotas al sumar un valioso y trabajado punto frente al Collerense en un partido donde las pupilas de Javi Zurbano realizaron un notable desgaste físico frente a un rival sobre el papel superior que se encontró con una férrea resistencia. Las menorquinas, que acudieron a la cita con hasta siete bajas, jugaron sus bazas y no se vinieron abajo cuando en la recta final un centro de Laurita sorprendió a Marta Gayà. El mazazo sirvió de acicate para el Sant Lluís que logró la igualada al aprovechar Teixiné un rechace de Laura Girol tras un remate de Noelia Marín.

El Sant Lluís saltó al césped con las ideas muy claras.Líneas juntas, ayudas en las marcas, mucho trabajo para no dejar maniobrar al rival y buscar la espalda de la zaga, fueron las armas que utilizó el once azulado y el resultado fue el deseado. El cuadro de Javi Herreros quiso gobernar la cita con Cora al mando pero no hizo daño, su dominio territorial chocó con el buen dispositivo local que solo sufrió en acciones a balón parado por la envergadura de las jugadoras palmesanas. Un tiro de Joana y un balón que estuvo cerca de alcanzar Bárbara fueron sus mejores opciones. Las de Zurbano llevaron peligro en cada arrancada con envíos a la espalda de la defensa y en una de ellas, Teixiné elevó el esférico ante la salida de la guardameta evitando Morey sobre la línea el gol.

En el segundo tiempo, el Collerense, poco a poco, jugó más en la parcela del Sant Lluís que no perdió la ocasión de buscar el portal rival. Tras un tiro fuera de Teixiné a la salida de un saque de esquina, el Collerense tuvo el gol en las botas de Nicole sacando Marta Gayà el remate por bajo. A falta de 30 minutos, triple cambio ofensivo en las visitantes que encontraron las bandas para generar llegadas haciendo sufrir al Sant Lluís. Con fortuna, las rojillas se pusieron por delante pero sin tiempo para lamentaciones, el colectivo de Ses Canaletes se repuso y ató un punto de entidad.