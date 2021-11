Sin nuevos positivos de la Final de la Copa de Regional

Por el momento, y a falta de conocerse nuevos resultados durante esta jornada de este jueves, los integrantes de la plantilla del CD Migjorn de la Regional Preferente y compañeros del jugador positivo de coronavirus, Robert Pulido, han ido dando negativo en las pruebas PCR a las que han sido sometidos. Así lo informaban este miércoles fuentes del club de Los Nogales, pendientes de conocer los resultados de los jugadores que se hicieron las pruebas de la covid-19, hasta llegar a completarse toda la plantilla verdiblanca, campeona de Copa.

Al margen, en el CE Alaior, aseguraban este miércoles que desde Sanidad les dijeron que no los consideraban un contacto estrecho, «ya que no habíamos estado más de 15 minutos en un lugar cerrado». De esta manera, los integrantes del equipo perdedor no estaban obligados a realizarse pruebas. Sin embargo, alguno de los jugadores albinegros sí se hizo PCR –resultando todos negativos –y otros han tomado medidas preventivas unos días, como el teletrabajo. Por su propia tranquilidad, ambas decisiones.

Los partidos, adelante

De esta manera, todo parece indicar que esta primera jornada de la Liga menorquina va a seguir su curso este fin de semana y se podrán celebrar todos sus encuentros; también, como este miércoles por la noche rezaba en la página web de la Federació de Futbol de les Illes Balears, los CD Migjorn-Penya Ciutadella y CE Alaior-Sporting de Mahón.