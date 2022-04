El central del Barcelona Gerard Piqué afirmó este lunes que no tiene «nada que esconder» en relación a la comisión millonaria que la empresa Kosmos, de la que es copropietario y consejero delegado, cobró por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, una operación que defendió que fue «legal». La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se aseguró una cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos tras el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí Sela.

El diario El Confidencial publicó este lunes audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana. Preguntado por si existe un conflicto de intereses por este acuerdo, Piqué, de madrugada y a través de su canal de Twitch, respondió con vehemencia: «Sé separar lo que es el acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida, jugar al fútbol. Si me dices que me afecta es que no tienes (al periodista) ni la más remota idea de quién soy yo y esto es tirar mierda por tirar mierda. ¿Más claro lo quieres? Nunca voy a pedir una ayuda ni la voy a recibir».

Respecto a si en los próximos días puede aparecer alguna información adicional que pueda comprometerle, el futbolista desveló que ya sabía que esta noticia iba a salir. «Me llamó El Confidencial hace tres días y me lo dijo. Estamos hablando de algo legal y lo único ilegal aquí es coger unos audios privados y publicarlos», señaló el jugador, que detalló que Rubiales ya ha denunciado lo ocurrido a la policía. El futbolista comentó que los responsables de El Confidencial le avanzaron a su equipo de trabajo que en los audios que disponían aparecía algún comentario sobre el Rey Emérito.

Piqué comentó que propuso su nombre «por si podía echar una mano por sus contactos debido a un tema de los pagos». En cualquier caso, añadió que está «cero preocupado» y encajó lo ocurrido con humor: «Un poco más de ruido y a pasarlo bien». Piqué recordó que esta noticia salió en el año 2019 y entonces «ya se escribió que Kosmos iba a cobrar una comisión y ahora es noticia por los audios». En este sentido, aseguró que se trata de «una filtración malintencionada».

El central, al preguntarle por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que también tiene tratos con LaLiga ya que es «negocio para todos». «No voy a nombrar a nadie y menos a Tebas porque le conozco», concretó. El defensa subrayó que facilitó, con su trabajo, una oportunidad a la RFEF: «La Supercopa de España generaba 120.000 euros y ahora 40 millones. La Supercopa de Italia, que también se juega en Arabia Saudí, 7. Me he ganado bien la vida y podría estar tirado en el sofá, pero generar dinero significa éxito y eso me gusta».

Gerard Piqué insistió en que pone «la mano en el fuego» por Rubiales y negó totalmente que exista ningún conflicto de intereses. El catalán aseveró que el presidente «debe trabajar para generar el máximo dinero posible y si tiene un bonus es que ha hecho bien su labor», ya que, detalló, «esto es normal en las empresas». Respecto a qué ocurriría, por ejemplo, si el Andorra, club del que es propietario, se clasifica por alguna actuación arbitral que pudiera generar suspicacias, el jugador contestó sin tapujos: «Me da igual lo que diga la gente. No tengo nada que esconder. En el partido de promoción perdimos con nueve y con un penalti en contra».

El azulgrana confesó que «jamás» pensó que este acuerdo generaría «este revuelo». «No se hizo nada a escondidas, se hicieron todos los pasos necesarios. Repito, podéis ir a la hemeroteca y ver que en 2019 sale la noticia», apuntó. Además, detalló que «oficialmente» Kosmos cobró de Arabia Saudí y no de la RFEF. En cualquier caso, Piqué descartó que esto se trate de una campaña contra él: «Yo he salido rebotado. Al final al que le roban los audios es a Rubiales (presidente de la RFEF) y creo que van por ahí lo tiros. No es habitual que un futbolista esté involucrado en este tipo de negocios y a mí pues me gusta, ¿tengo que pedir perdón? Me lo paso bien».