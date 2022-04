Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha pedido que en la próxima Asamblea del organismo, a la vista de las suspicacias generadas por el 'caso Supercopa' se cambie el modelo de su remuneración y se pase a un salario fijo más el IPC. En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, luego ratificadas en Telecinco y La Sexta, volvió a explicar, como hizo en la conferencia de prensa celebrada el miércoles, que su salario actual está aprobado por la Asamblea, y que consta de una cantidad más otra en función del éxito económico.

«No está condicionado a que el Madrid llegue o no llegue (a la Supercopa) o a que juegue la final de Copa. Está condicionado al éxito de la gestión», insistió Rubiales, que en su opinión las suspicacias estarían justificadas si él o alguien llamase a un árbitro para que pitara de una manera u otra, lo que además sería «delito». «Pero después de lo que ha dicho el 'Cholo' (Simeone), de que hay una contestación social sobre que yo, como presidente, pueda tener un variable hoy mismo he hablado con diferentes departamentos en la Federación para pedir que en la próxima asamblea, con carácter rectroativo, se fije un salario cuyo única variable a partir de ahora sea el IPC», anunció. Rubiales recordó que «cualquier CEO» de una competición deportiva, organización o club con una buena gestión «cobra tres millones, dos, o uno y medio». «Nosotros no queríamos cargar con esto a la federación.

Entonces con una buena intención se trató de buscar una parte fija menor y lo demás que fuera por el éxito. Esa fue la intención totalmente positiva y sobre todo de cautela económica». «Pero visto lo visto que se fije el salario en función de lo que me correspondería este año, que se deje de manera consolidada y punto y final».