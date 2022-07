El cese voluntario del veterano Miquel Bestard, de 79 años y que dirige desde hace 19 la Federació de Futbol de les Illes Balears, todavía colea entre el mundo del fútbol balear y evidentemente entre sus círculos más próximos y allegados. Bestard hizo este inesperado anuncio de su adiós al sillón presidencial de la FFIB este pasado sábado, aprovechando la tradicional asamblea celebrada en el Palau de Congressos de Palma, en la que participó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y que, a priori, debía ser una asamblea más, sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, ni el núcleo duro y más próximo del mandatario sabía o intuía horas antes que sería la última asamblea de Bestard como presidente.

Tampoco su vicepresidente tercero, presidente de la Junta Insular de Menorca y persona de confianza, el ciutadellenc, Virgili Juaneda. «La verdad es que fue una sorpresa total y no me lo esperaba, para nada. Él nos dio sus razones, ya tiene una cierta edad y está cansado. Me sorprendió pero entiendo y respeto su decisión», señalaba ayer el dirigente menorquín para «Es Diari», añadiendo que Miquel Bestard, unas horas antes de celebrar la asamblea, ya en Palma de Mallorca, «nos citó para anunciárnoslo previamente a toda la junta directiva, antes de hacerlo públicamente a los asambleístas».

Siendo uno de los inseparables de Bestard, Virgili Juaneda se quitaba ayer el sombrero por la gestión llevada al frente en estas casi dos décadas completas por parte del presidente mallorquín. En palabras del directivo insular, «ha logrado muchas cosas para el fútbol balear, es una persona de consenso y de diálogo y ha logrado una Federació con una estructura y unas instalaciones fabulosas, pendiente todavía de una ampliación», señalaba el dirigente de la JIM. «Bestard se ha dedicado de lleno a la Federació y ha tenido siempre mucho apoyo, tanto de todas las administraciones como de Madrid, de la Española, gracias a su talante siempre dialogante y cercano».

Si bien de momento será otro clásico de Son Malferit, el ex entrenador, Pep Sansó– también de Mallorca– quien cogerá su testimonio hasta las elecciones del 2024 en la FFIB, la gran pregunta ahora es quién sucederá a Bestard, tras tantos años en el sillón federativo. Un cargo que fue ofrecido este sábado incluso al mismo Juaneda. «Nos citaron a los vicepresidentes y nos preguntaron si ninguno de nosotros queríamos optar al cargo. En mi caso, tengo claro y firmé que ni me planteo suceder a Bestard, en absoluto», exclamaba el insular. «No puede ser un menorquín llevar todas las Illes Balears, creo», abundando en que el curso anterior 2020-21, «ya quise dejar incluso la presidencia de la JIM pero el propio Bestard me convenció para seguir y finalizar juntos hasta el 2024. Pero no, nunca he pensado en dirigir la Balear. Creo que Sansó está preparado para estos dos años». En cuanto a la relación entre el presidente Bestard y el fútbol de Menorca, Juaneda tiene claro que el mallorquín, «ha tenido siempre mucha sensibilidad con la Isla, como también con Eivissa y Formentera. Siempre ha dicho que la Balear es de todos y para todos, siempre con Menorca y muy próximo. Ya cuando era seleccionador tenía muy clara la importancia de la presencia menorquina y en su caso no es justo decir que solo mirase para Mallorca, él no», decía, sin tapujos, Virgili. «Por ejemplo, en selecciones baleares, siempre ha ‘obligado’ que hubiera gente de las islas pequeñas. En todas las elecciones ha arrasado, lo que demuestra que siempre ha sido de consenso y apoyado por todos los clubes».

Tres décadas después...

Finalmente, en su caso particular, de entrada y a pesar de sumar ya 27 años al frente de la Junta Insular de Menorca, el cese de Bestard no le afectará– con Pep Sansó al frente– siendo un cargo de confianza. Sin embargo, avanzaba ayer Juaneda que el próximo 2024, «acabaré, cuando finalice este mandato. Son muchos años ya y toca dar paso a gente nueva y con ganas. Mi intención de dejarlo es clara», zanjaba Juaneda. «Igual el presidente nuevo cuando haya elecciones en dos años no contaría tampoco conmigo pero no será el caso, toca dar un paso al lado», cerraba.