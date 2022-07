Víctor Pérez expone los motivos de su temprana renuncia a dirigir al Norteño, cuando hace algunas semanas aceptó iniciar un proyecto a tres años vista, en lo que además supone el retorno del equipo de Fornells al escenario competitivo insular tras varios años de inactividad.

Su dimisión, desvelada por este diario este viernes, responde a una cuestión de confianza, o «de falta de confianza» más concretamente, precisa el entrenador canario. Según detalla el propio Pérez, su determinación a no seguir y a presentar su dimisión, que hizo efectiva «por carta y por medio de un mensaje de voz por wasap», aclara, tiene su origen en las condiciones económicas a ofrecer a los jugadores.

«Con el presidente estipulamos unas cantidades para los jugadores, una pequeña ayuda para la gasolina, y en función de si venían de Es Mercadal serían 50 euros, si eran de Maó o Ciutadella, 90, de Alaior 75… y así teníamos comprometidos 21 jugadores… hasta que me enteré que el que iba a ser mi segundo entrenador (Héctor), estaba ofreciendo 200 euros a un par de jugadores, pero claro, él lo hacía por indicaciones, supuestamente, del presidente», repasa Víctor Pérez, «sorprendido» ante esa situación. «Pedí explicaciones, primero a Héctor, que habló con el presidente y le dijo que para fichar a los ‘míos’ también habría 200 euros... cuando eso no es lo que acordamos», abunda Víctor Pérez que, preguntó directamente al mandatario, hallando por respuesta, «después de cinco días», matiza, «que el día 17 de julio podríamos inscribir jugadores, no me dijo nada más».

«Si yo tengo esa cantidad, traigo otros jugadores... pero lo que más me dolió es que me llamó uno de los chicos, que me había pedido 100 y yo dije que no, que 90, y luego me dijo que yo le había engañado, que ofrecíamos más dinero a otros... cuando todo eso lo hicieron a escondidas; me dio rabia, la verdad», sigue Víctor Pérez. «Con el club hablamos de si en el futuro había más dinero, ofreceríamos más a los jugadores, pero no ahora», observa el técnico.

Acerca de su renuncia, el entrenador canario asegura que «les mandé una carta de dimisión y un mensaje de voz al presidente... cuando estuve cinco días esperando su llamada y nada; dimito por falta de confianza, yo no puedo empezar un proyecto a tres años vista cuando a las tres semanas me hacen cosas así Héctor no se que hará, también está disgustado», sentencia Víctor Pérez, ya exentrenador del Norteño y cuyo futuro podría estar en la ‘escoleta’ del Atlético Villacarlos.