El pasado viernes dio inicio el Campeonato de España absoluto y juvenil masculino de fútbol playa en la ciudad de Cádiz, y un menorquín ha sido elegido en la categoría sub 18 para participar en el torneo con la selección balear. Se trata de Josep Pons García, hasta este año jugador del CCE Sant Lluís juvenil.

Ésta ha sido su primera experiencia jugando un torneo oficial en la arena, y lo ha hecho como único integrante de la isla: «Al no haber liga de fútbol playa en Baleares, la Federación tiene que escoger futbolistas de fútbol-11 para crear la plantilla. Por cantidad de habitantes suele haber una gran mayoría de seleccionados de Mallorca y por norma deben incluir a un representante de Ibiza y a otro de Menorca, que este año he sido yo».

El reto es mayúsculo, ya que Josep no se había enfrentado antes a la arena: «No había jugado a fútbol playa nunca. Es muy diferente. Se premia más la explosividad, ser acrobático, hay cambios constantes y a la que estás cansado te vas al banquillo. Es un ritmo parecido al del balonmano».

Sin embargo, el joven centrocampista ha hecho valer sus habilidades con el balón en este torneo, tal y como ha hecho esta temporada en su equipo local, llevándolo a ser campeón de liga juvenil y a ascender a Liga Nacional. Y todo eso, con el agravante de que está estudiando Arquitectura en Valencia y ha estado todo el año comprometido a viajar a la isla cada semana para estar con el equipo.

«Perdía los fines de semana para viajar y a la vez tenía que compaginar el fútbol con los estudios. No me ha ido mal en ninguna de las dos. He sacado el primer año sin que me quede ninguna y he sido campeón de liga», comenta entre risas.

Por el momento, no ha decidido que va a hacer la próxima temporada, más allá de seguir estudiando en la ciudad del Turia. Lo que si parece tener claro es que su andadura por el fútbol playa va a ser anecdótica, al menos por el momento.

«Pretendo seguir jugando a fútbol-11. Esto es una experiencia más, y si después surge otra oportunidad así, ya me lo plantearé», argumenta.

Por lo que respecta a la actuación de su selección, los juveniles consiguieron la sexta posición al caer derrotados frente a Castilla-La Mancha por 2-0.

Un puesto más arribaacabaron los mayores, quienes superaronen la semifinal de consolación a la Selección Madrileña después de empatar 3-3, tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, y vencer finalmente en los penaltis por 4-3.