Si bien no es una retirada definitiva y para siempre, la maldita realidad para Quel Enrich es que, como mínimo esta próxima temporada 2022-23, deberá tener las botas colgadas y estar en el dique seco, sin competir. Todo, a causa de una inoportuna hernia en la espalda que le provoca dolores y le impide competir.

Así lo confirmaba ayer a este diario el propio jugador, quien después de haber regresado esta pasada temporada a las filas del Penya Ciutadella en la Regional Preferente, deberá hacer un parón, con un amplio bagaje de años en la categoría insular y también en Tercera División, en Son Marçal y también con el CE Mercadal.

«No sé qué pasará en un futuro próximo pero de momento esta próxima campaña no jugaré, seguro. Todo irá en función de la evolución de la espalda decidir si podría volver a vestirme de corto o no en futuras temporadas», señala Enrich, después de protagonizar un buen curso individual. «Por eso me voy contento, toca dar un paso al lado ahora».

Quel Olives, posando con la camiseta del Penya Ciutadella.