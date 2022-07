Con toda la plantilla ya a su disposición tras la llegada ayer mismo del lateral zurdo mallorquín procedente del Binissalem, Kike Muñoz, el renovado Club Esportiu Mercadal de la Tercera RFEF intensifica los entrenamientos en su primera semana de entrenamientos, en vistas a los primeros amistosos ante CE Alaior Regional, Mallorca B de Segunda RFEF o Penya Ciutadella juvenil. El foco de Lluís Vidal y compañía, puesto en el 11-S, fecha del debut, como locales, ante el Sóller.

Palabra de presidente

Quien no quita los ojos de encima al equipo en estos primeros compases de pretemporada es el presidente de la entidad, Antoni Riudavets ‘Vila’. Ayer, una noche más, acudió al Municipal rojiblanco para ver en acción a su nuevo Mercadal y, entre toques de balón y rondos, el mandatario atendió a «Es Diari», evidenciando su fe en el nuevo proyecto liderado por Lluís Vidal. «Teniendo en cuenta las bajas que hemos tenido de jugadores veteranos y después de ver en acción a todos los nuevos, pienso que será una buena temporada», señalaba Vila, palpando en el terreno de juego, «ilusión y ganas y, además, por lo que he podido comprobar, hay mucha implicación y ganas de demostrar al cuerpo técnico que todos son importantes», abundaba, consciente que esto no ha hecho más que empezar y sí, quedándose con la «mucha confianza que he notado».

Vila quiso referirse también anoche a la plantilla que finalmente se ha diseñado en el Mercadal, mostrándose el máximo mandatario, «contento, como todos en general, porque hemos podido lograr los jugadores que nos había solicitado el cuerpo técnico. Ahora toca trabajar y me parece que tenemos una buena plantilla», analizaba el presidente blanquirrojo.

En cuanto a las opciones, posibilidades reales y retos del Mercadal 2022-23 y al hilo de las optimistas declaraciones del ‘míster’ días atrás en este diario, Vila sí aseveró que lo primero será «no sufrir lo del año pasado y en cuanto al objetivo, hay que ser ambiciosos en todos los aspectos de la vida y, personalmente, pienso como el entrenador, hay que mirar hacia arriba», exclamaba, añadiendo que, «si miras hacia abajo estás condenado a sufrir. Creo que este año podemos disfrutar y es lo que esperamos todos», vaticina. «Soy de la manera de pensar de Lluís Vidal y hay que ser valientes y ambiciosos y después ya se verá. Insisto, debemos mirar siempre hacia arriba, siempre con humildad y trabajando mucho se pueden lograr los objetivos».