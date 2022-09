Si bien los dos últimos resultados de pretemporada ante dos equipos de menor rango como los combativos UE Sami de la Regional Preferente y Penya Ciutadella de la Liga Nacional juvenil no fueron del todo convincentes –al menos en cuanto al marcador–, el vestuario del CE Mercadal emana satisfacción, convicción y seguridad, cuando quedan apenas tres días para que se abra el telón en el Municipal de Sant Martí. El conjunto que dirige Lluís Vidal abre boca este sábado ante el Sóller en casa y lo hará tras una puesta a punto de muchas sesiones de trabajo, conscientes que este año la Tercera RFEF sube en enteros y, por tanto, en exigencia. Sin embargo, en el nuevo Mercadal, la sensación de convencimiento, manda.

El alaiorenc Rubén Carreras es uno de los veteranos de la plantilla y un hombre básico en el Municipal de Sant Martí. Contando un curso más con la confianza plena de Lluís Vidal, ayer mismo el atacante habló con «Es Diari» del Mercadal. Para Carreras, los rojiblancos llegan al estreno, «muy motivados y con ganas, tras estas intensas semanas de preparación. Veo al equipo con ilusión por empezar y coger la dinámica de competición, para darlo todo. Jugar es lo que gusta y estamos con muchas ganas, confiando en empezar con buen pie», señalaba. Ello, pese a que, subrayaba el rojiblanco, «en la Isla la pretemporada es inferior en cuanto a nivel a Mallorca o Eivissa, con equipos superiores. Aquí debemos adaptarnos, si bien este año con el Mallorca subimos el nivel. No obstante, necesitaremos algún partido para coger el ritmo de competición de Tercera», avisaba Carreras, sobre un hecho ya conocido.

En cuanto al momento de juego del equipo, a tres días de recibir al Sóller, asegura ver al Mercadal «bien, aunque está claro que somos un equipo bastante nuevo, con jugadores que deben adaptarse a la manera de jugar de Lluís Vidal. Para ello trabajamos y estoy seguro que semana a semana iremos subiendo nuestro nivel. Hemos trabajado mucho y bien», exclamaba, restando importancia a los últimos resultados ajustados ante UE Sami (2-1) y Penya Ciutadella juvenil (3-2). «No son importantes estos resultados ni definen el momento en el que estamos. Para mí la pretemporada supone preparar al equipo y el resultado es lo de menos. Te dedicas a conjuntar el equipo, tener claro a qué jugar y qué hacer tácticamente en el juego y es lo que hemos hecho», narraba. «Si en pretemporada ganas, bien, si no, no pasa nada. Tienes que ganar claro, porque son rivales de una categoría inferior, pero lo interesante de verdad es que hemos logrado trabajar bien y estamos preparados para ir a por los tres puntos ante el Sóller», exclamaba.

Una competición exigente

Rubén Carreras y compañía saben que esta Tercera RFEF será más exigente que nunca, con tan solo 16 equipos, lo que obligará a cada semana sacar algo en positivo. En este sentido, matizaba el alaiorenc que será más corta «para todos los equipos. Será una novedad para todos creo y personalmente iremos descubriendo si influye o no ser menos equipos», pensaba ayer. «Sin duda al ser menos tenemos menos margen de error pero se debe ver. Está claro que el nivel subirá, será más competitiva y dura los mejores jugadores aquí estarán». Dicho esto, el Mercadal sale a la liga «a ganarlo todo, sabiendo lo que debemos hacer y estoy seguro que el Mercadal dará mucha guerra este año», avisaba.

El jugador de Alaior, con un largo recorrido en el mundo del fútbol peninsular, valoró muy positivamente los fichajes del Mercadal. «Con ellos hemos logrado una plantilla mucho más equilibrada y era necesario tener dos jugadores por puesto y de garantías y es clave», viendo Rubén a un Mercadal, «mucho más joven. La media de edad ha bajado mucho, sin duda», compartiendo Rubén Carreras el optimismo del ‘míster’, a inicios de curso, cuando aseguró a este diario que el reto es estar entre los mejores. «Lo comparto, sí, que el reto sea estar arriba con los mejores. Lucharemos para ello y estoy más que convencido de que lo podamos lograr. Estamos trabajando bien y para ello».