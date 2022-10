El Dortmund castiga a un Sevilla en crisis

El Borussia Dortmund fue este miércoles otro de los equipos que sacó los colores al Sevilla esta temporada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se impuso por 1-4 para dar un paso importante en el intento de superar la fase de grupos de la Liga de Campeones, todo lo contrario que el conjunto de Julen Lopetegui, que tras el partido se despidió de la afición desde el césped. Se presentó un partido con muchas connotaciones, además de las deportivas de dos equipos que quieren estar en los octavos de la 'Champions' y que ven en la segunda plaza del grupo el objetivo al considerarse claro favorito al Manchester City.

El Dortmund llegó con irregulares resultados en el inicio de la temporada, especialmente como visitante, pero el Sevilla está sumido en una grave crisis, con muy malos resultados en LaLiga y en el torneo europeo, hasta el punto de que en las previas a este choque se habló mas del fin de ciclo de Lopetegui que de la trascendencia del partido. Sin que el club anunciara nada al respecto, y ni mucho menos que su sustituto podría ser el argentino Jorge Sampaoli, Lopetegui intentó con su alineación que el equipo fuera protagonista ante la formación de Edin Terzic y también ante una afición con ganas de empezar a recibir alegrías.

Pero el inicio no pudo ser mas desolador para los locales, que vieron como los rivales se hicieron dueños del balón y que a los seis minutos encontró el fondo de la portería que defendió el marroquí Yassine Bono con un zurdazo del portugués Raphael Guerreiro. Un mazazo para un Sevilla inestable que, no obstante, pudo empatar tres minutos después en una doble oportunidad del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien, tras un buen pase de Joan Jordan, no supo definir solo ante el meta Alexander Meyer en un doble remate. Los de Lopetegui, con tres centrales, buscaron el balón y jugar mas cerca del área rival, pero eso también le dio la oportunidad al Dortmund de armarse con un poblado centro del campo para salir a la contra y, una de ellas, le pudo costar caro al Sevilla porque el árbitro le sacó roja directa a En-Nesyri a los veinte minutos al cortar un avance peligroso de los alemanes, aunque la decisión fue corregida tras consulta en el VAR por falta previa a Jesús Navas.

El lance, no obstante, asustó a la formación hispalense, que pese a sus ganas no supo como profundizar con acierto para hacer daño y además mantuvo desguarnecida la defensa para que el adversario volviera a aprovecharse de ello. Ya en el tramo final de la primera parte el partido quedó abierto, de un área a otra, en el que el Sevilla tuvo dos claras ocasiones de empatar, en la cabeza de En-Nesyri y en la botas de José Ángel Carmona, pero el que sí vio puerta fue el Dortmund, con una gran jugada del joven inglés Jude Bellingham y muy poco después de Karim Adeyami para poner un contundente 0-3 al descanso. En la segunda parte, En-Nesyri, a los seis minutos de la reanudación, encontró premio a su insistencia y con un cabezazo a la salida de un córner puso el 1-3, tanto que cortó la sangría de la formación española, que no tuvo mas remedio que mantener su vocación ofensiva y con ello asumir riesgos en su frágil sistema defensivo.

El lateral brasileño Alex Telles estuvo cerca del 2-3 muy poco después en un impuso local por no rendirse, aunque con el paso de los minutos al Sevilla le volvió a costar mantener su continuidad ante un rival quiso enfriar el juego e incluso rematar el resultado con otro tanto, que llegó a falta de un cuarto de hora para que se llegara al tiempo reglamentario, obra de Julian Brandt de cabeza muy solo en el área. Ahí se acabó la historia del partido y también parece que la de Julen Lopetegui como entrenador del equipo después de algo mas de tres temporadas al frente del banquillo, lo que se evidenció con su despedida de los aficionados desde el césped mientras que éstos coreaban su nombre.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Bono; Jesús Navas (Montiel, m.46), José Ángel Carmona, Kike Salas, Telles; Gudelj, Jordán (Dolberg, m.77), ) Suso (Lamela, m.46), Rakitic (Delaney, m.62), Isco ('Papu' Gómez, m.62); y En-Nesyri. 4 - Borussia Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro (Rothe, m.80); Özcan (Papadopoulos, m.85), Emre Can; Adeyemi (Malen, m.64), Brandt (Thorgan Hazard, m.85), Bellingham; y Moukoko (Modeste, m.80).

Goles: 0-1, M.06: Guerreiro. 0-2, M.41: Bellingham. 0-3, M.43: Adeyemi. 1-3, M.51: En-Nesyri. 1-4, M.75: Brandt.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a los locales Gudelj (m.03), Lamela (m.68) y Kike Salas (m.91) y al visitante Ozcan (m.69), Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo G de la Liga de Campeones disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 34.598 espectadores, entre ellos cerca de dos mil seguidores del equipo alemán agrupados en la zona para la afición visitante. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los trágicos acontecimientos sucedidos en el Estadio Kanjuruhan, en Indonesia.