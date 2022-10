Alexia Putellas revalida el Balón de Oro

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquistado este lunes el Balón de Oro femenino de la temporada 2021-2022, un galardón que se une al logrado el pasado año y que le confirma como la gran estrella del fútbol femenino mundial. La capitana azulgrana, de 28 años y actualmente recuperándose de su grave lesión de rodilla, ha vuelto a alzar el prestigioso trofeo que otorga la revista deportiva de su país 'France Football', que en esta ocasión ha cambiado su criterio de elección para premiar la temporada futbolística en lugar del año natural, todo tras un año de altibajos.

Con su segundo 'Balón de Oro' consecutivo (2021 y 2022), Putellas se convierte en el primer futbolista español, hombre o mujer, en ganar dos veces este galardón, que solo otro jugador del país, Luis Suárez, ha conseguido alzar (1960). Además, es la primera mujer en hacerlo en dos ediciones seguidas, después de que lo hayan conseguido siete hombres: el neerlandés Johan Cruyff (1973-74), el inglés Kevin Keegan (1978-79), el alemán Karl-Heinz Rummenigge (1980-81), el francés Michel Platini (1983-85), el neerlandés Marco van Basten (1988-89), Leo Messi (2009-12 y 2019-21) y Cristiano Ronaldo (2013-14 y 2016-17).

