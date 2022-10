El talentoso guardameta menorquín, Àlex Quevedo (2004), se ha reincorporado ya a las sesiones de trabajo del RCD Mallorca B de la Segunda RFEF, después que el cancerbero bermellón pasara por la sala de operaciones a comienzo de esta temporada 2022-23 para solucionar un neuroma interdigital del pie –en el tercer/cuarto espacio– que arrastraba desde hacía prácticamente un año. Quevedo, después de la operación quirúrgica a la que fue sometido, se ha recuperado con éxito y esta semana ya se ha puesto a las órdenes del preparador del filial del Mallorca, Julián Robles, en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Paralelamente, durante este tiempo de inactividad del guardameta menorquín del Mallorca B, desde Las Rozas han ido preguntando por el canterano de Son Bibiloni, ya que Quevedo es un fijo en las convocatorias de la Selección Española en categorías menores, ahora en la Sub19.

Quevedo, «bien recuperado»

Quevedo, muy satisfecho por su vuelta a los terrenos de juego, reconocía este miércoles a este diario que este neuroma interdigital en el pie «me producía unos fuertes dolores que no me dejaban estar al cien por cien, por lo que, con el mismo club, decidimos que lo mejor era operarme», señalaba. Ahora, dos meses después de ser intervenido en Palma por un traumatólogo especialista, Quevedo se encuentra «bien, recuperado y ya entré en la convocatoria con el filial, que es con el equipo que me encuentro en dinámica de semana a semana».