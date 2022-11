Las reacciones a la retirada de Piqué

La figura de Gerard Piqué trasciende a la figura futbolística y su retirada ha dejado conmocionado al planeta. Desde diferentes ámbitos sociales han despedido a uno de los mejores defensas de la historia a través de sus redes sociales. Destaca el mensaje de Carles Puyol, central con el que marcó una época en el Barcelona entre 2008 y 2012. «Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic», reza su despedida.