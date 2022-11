Cambios bruscos y muchas veces inesperados que da la vida en el deporte, también y en especial, la de los inquilinos de los banquillos de fútbol. Si no, pregúntenselo al entrenador canario residente en Es Mercadal, Yeray Rodríguez, quien tras proclamarse campeón con su club, en Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos y tras su enésima aventura lejos de su familia y de España, ha visto como finalmente en julio debía deshacer las maletas. Si bien el exDosa, Atlètic Ciutadella y CE Mercadal en Tercera División tenía ya apalabrada y cerrada su continuidad una temporada más en el liga U17, finalmente, como el propio Rodríguez explicaba este jueves a «Es Diari», «el cambio del director deportivo finalmente me dejó fuera, despidiéndole y siendo él quien me había llevado allí. Contrataron a un griego que evidentemente aterrizó con su gente, cosas del fútbol», señalaba el técnico nacido en Lanzarote.

Yeray Rodríguez, que se encuentra ahora parado y lleva meses en Es Mercadal junto a su familia menorquina, ya ha asumido –desde la tranquilidad y la paz que le otorga la Isla y la conciencia del deber cumplido en el Sharjah–, que deberá buscarse la vida como entrenador, «ya sea en España o en el extranjero. De momento no se me ha ofrecido nada aquí y vivo el día a día, sin precipitarme. Quiero algo que me ilusione, me convenza a nivel personal y profesional, hablado con la familia», valoraba el técnico, apostando, sin prisa pero sin pausa, «por un proyecto interesante que me atraiga. Al quedarme fuera era tarde ya, casi en verano, y pese a tener ‘cositas’, decidí regresar a la Isla».

Mientras tanto, tras poner de manera un tanto inesperada así su punto y final a la temporada con el equipo sub 17 del Sharjah, Yeray Rodríguez permanece en Menorca, «cargando pilas, desconectando de todo, pasando tiempo con la familia y sin problema. Ahora es momento de disfrutar de mi gente, en casa, disfrutando de la Isla», proseguía el preparador español, quien también ha trabajado en escuelas del RCD Español. Desde Es Mercadal, el entrenador sigue atento a su teléfono móvil, para que suene la campana y le llegue otra oportunidad de peso. En paralelo, «mientras espero propuestas, sigo formándome y creciendo como entrenador, hago trabajos de ‘scouting’ y miro mucho fútbol. Quiero estar preparado para cuando me salga una nueva propuesta y cada año uno sigue creciendo y mejorando en sus puntos débiles», exclama, desde su domicilio mercadalenc, quien confirma que, en principio, dedicará este año a ello.

Un Yeray Rodríguez que después de haberse hecho ya un nombre en los Emiratos Árabes Unidos, admite que hay «opciones de volver a aquel país como entrenador. No obstante, este año es un tanto atípico ya que se encuentra en nada el Mundial de por medio, lo que lo condiciona todo», asevera el ex Sharjah, con quienes logró ser campeón con jugadores locales, a diferencia de otros equipos que se reforzaron con jugadores extranjeros.

Para nada Yeray Roríguez cambiaría todo lo vivido estos años lejos de su país. «Conoces nuevas culturas, nuevos idiomas y evidentemente, maneras diferentes de ver y concebir el fútbol, comparando países», analiza, asegurando que, por ejemplo de donde viene ahora, «debes estar más preparado en el tema auto emocional cuando estás tan lejos de casa y solo. He crecido en el tema personal y deportivo». Futbolísticamente no duda Yeray en afirmar que le ha cundido estar en estos países. «Es uno de los mejores clubes y más laureados de los Emiratos Árabes Unidos y se ha notado porque te haces un nombre y encima salí reforzado al ser campeón. Es crecer y estar preparado».

CE Mercadal y fútbol insular

A pesar de intentar desconectar y pasar desapercibido en Menorca, Rodríguez admite que ha acudido a ver algún partido del CE Mercadal de Tercera y de otras categorías. Según el ex rojiblanco, «el Mercadal no tendrá ningún problema para salvarse y estoy convencido que irá hacia arriba, ganando un par de encuentros se verá diferente y estará en la parte alta», afirmó, con la misma rotundidad que usó, preguntado por este diario de un posible regreso al Municipal de Sant Martí. «La verdad es que ni me lo he planteado, en serio. Primero porque estoy seguro que con Lluís Vidal irán hacia arriba y, aparte, no estoy pensando ahora demasiado en si estar aquí o allí». Dicho esto, Rodríguez ve al Mercadal, «equipo, igual son algo más jóvenes y hay equipos duros y con experiencia y gol en Tercera y en nada te marcan. Son detalles y sus rivales intentan no proponer mucho y aprovechar sus errores pero van a ir hacia arriba, seguro». ¿Fútbol insular? «Iría bien quizás otro equipo en Tercera o más arriba pero no es fácil. Es clave trabajar la base, sacar jugadores para tener equipos y ligas más competitivas».