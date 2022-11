El Sami mantiene su excepcional trayectoria tras superar al Menorca en un duelo resuelto por el tanto de Xavi, suficiente para tumbar al campeón que sigue peleado con el gol. Buen partido en la primera parte con reparto de ocasiones y más tenso tras el descanso donde los de Marcos Vaquero resistieron el empuje de los azulgranas que se hicieron acreedores al empate.

Un disparo con intención y muy lejano de David Camps y una opción de Ángel ante Oriol que definió mal, fue el inicio ofensivo entre dos equipos por el balón como referencia. El Sami creció a través del mismo con el paso de los minutos y abrió el marcador tras una pared de David Camps, que lanzó un minuto antes una falta al palo, con Xavi que batió de tiro cruzado a su homónimo.

El Menorca estuvo mejor tras el paso por vestuarios, presionó y fue vertical pero no vio puerta. Ángel no acertó, tampoco Bryan y Oriol sacó una buena mano a éste último en una falta (90’). En el añadido, se pidió un derribo de Josep, último jugador sobre Ángel que no se señaló.

Migjorn y Alaior firmaron tablas en un choque muy equilibrado y con pocas opciones de gol siendo las más claras, dos, para los visitantes. La cita, marcada por el fuerte viento en el primer tiempo, se caracterizó por los constantes duelos por el balón y un tiro a la madera de los albinegros. En la reanudación, el Migjorn tuvo una buena ocasión en una falta mientras Rai salvó el 0-1 en una contra del Alaior.

El Ferreries sumó su cuarto triunfo tras vencer al Norteño en un partido que dominó a partir de la media hora y sentenció en nueve minutos.

El Atlético Villacarlos venció al Sporting de Mahón en un choque de color local hasta el descanso (2-0). Luego, los visitantes, jugando con diez, intentaron lograr un empate que no llegó (2-1).

La UD Mahón, mejor en la primera mitad, sacó su calidad y oficio para sentenciar a la contra a un Sant Lluís que tuvo ocasiones para empatar o entrar en la cita tras el 0-2.