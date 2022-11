El FC Barcelona se aseguró marcharse al parón por el Mundial de Catar como líder en solitario de LaLiga Santander 2022-2023 tras sacar este martes otra valiosa victoria a domicilio al imponerse por 1-2 en El Sadar a Osasuna, pese a jugar con diez más de una hora por la expulsión de Robert Lewandowski y gracias a un tanto de Raphinha en el minuto 85. El equipo de Xavi Hernández defendió su liderato con sufrimiento, pero también con paciencia. Sufrió, sobre todo al inicio, cuando fue por debajo en el marcador muy pronto, pero supo tener calma cuando su goleador se fue a vestuarios antes de tiempo por dos acciones evitables, sobre todo la segunda.

Tras el descanso, manejó bien el tiempo del partido ante un rival al que quiso ser ambicioso y que finalmente se quedó sin premio en los minutos finales gracias a un tanto de Raphinha, que se vistió de Lewandowski para arañar otros tres puntos in extremis tan valiosos como los de Mestalla. Fue una buena despedida para Gerard Piqué, suplente, pero protagonista por su expulsión durante el descanso por sus protestas a Gil Manzano. Osasuna fue valiente desde el pitido inicial y pronto encontró el premio con el gol entre David García, que cabecea, y Unai García, que la toca antes de entrar, a la salida de un saque de esquina, y que fue protestado por los jugadores visitantes por considerar que había una falta previa.

Sólo habían transcurrido apenas cinco minutos y el Barça ya tenía que remar a contracorriente de nuevo a domicilio. Antes del gol, ya había sufrido con la presión local y un mal control de Busquets había provocado una doble ocasión para Rubén García y Jon Moncayola, claro aviso de una noche incómoda que, en cambio, no lo fue tanto. El conjunto catalán no le pudo coger demasiado el pulso al choque, bien controlado por su rival, que era el que más amenazante se mostraba con otro disparo, muy escorado, del 'Chimy' Ávila, elegido como la referencia ofensiva por Jagoba Arrasate. No mucho más inquietaron los 'rojillos' Marc-André ter Stegen, aunque tampoco pasaron excesivos apuros.

Y en esto ayudó en buena parte un inusual error de Lewandowski. El delantero polaco, que había tenido la mejor ocasión para los de Xavi Hernández con un disparo dentro del área bien repelido por Aitor Fernández, no midió bien en un salto con David García cuando ya tenía una amarilla por una acción similar y su codo impactó en el rostro de David García. Gil Manzano le mostró la segunda amonestación pese a su sorpresa y el líder se quedó en inferioridad durante más de una hora.

Pedri iguala pronto

Tras el descanso, un tiempo marcado por la roja a Piqué, el FC Barcelona se hizo con el mando de forma definitiva, apoyado en la batuta de Pedri. Precisamente, el centrocampista canario igualó pronto el marcador tras recoger un balón perdido en el área y tras la pelea de Ferran Torres. El tanto amagó con despertar a Osasuna, que tuvo que decidir si daba un paso adelante y dejaba más espacios a su rival. Arrasate movió ficha rápido y metió un segundo delantero, Kike García, a cambio de quitar a uno de sus mediocentros, un Lucas Torró amonestado y que había coqueteado con la expulsión.

El movimiento animó más a los locales, que equilibraron un tanto la balanza y consiguieron que el partido se jugase más en el campo del líder. Ter Stegen metió una mano a un potente disparo del 'Chimy' y Dembélé avisó sobre los espacios existentes, en lo que fueron las mejores ocasiones de ese tramo más de color 'rojillo'.

Xavi Hernández reaccionó para los minutos finales y fue ofensivo con la entrada de Gavi por Christensen, bajando a De Jong a la defensa, y de Ansu Fati y Raphinha por Ferran Torres y Dembélé. El brasileño aprovechó sus minutos y dibujó un desmarque perfecto para cabecear de forma parabólica ante un Aitor Fernández algo adelantado y tras un gran envío de De Jong. Osasuna se quedó sin tiempo, aunque Moncayola aún tuvo una buena opción para haber firmado el empate.

FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CA OSASUNA, 1 - FC BARCELONA, 2 (1-0, al descanso).

CA OSASUNA: Aitor Fernández; Vidal, Unai García, David García, Cruz; Torró (Kike García, min.59), Moncayola; Rubén García (Rubén Peña, min.75), Oroz (Brasanac, min.74), Moi Gómez (Barja, min.83); y Ávila (Budimir, min.83).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Christensen (Gavi, min.74), Marcos Alonso, Jordi Alba; Pedri (Riad, min.89), Busquets, De Jong; Dembélé (Raphinha, min.78), Lewandowski y Ferran Torres (Ansu Fati, min.78).

GOLES: 1-0, minuto 6. David García; 1-1, minuto 48. Pedri; 1-2, minuto 85. Raphinha.

ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Juan Cruz (min.45+3), David García (min.46), Torró (min.54), Moncayola (min.61), por Osasuna, y a Jordi Alba (min.37), Xavi Hernández (min.57), Balde (min.66), por el FC Barcelona. Expulsó por doble amonestación a Lewandowski en el minuto 31 y a Gerard Piqué durante el descanso.

ESTADIO: El Sadar.