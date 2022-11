El UE Sami manda en la Isla y en una liga centenaria (recordar que el torneo local se empezó a disputar hace cien años), pero que en cualquier caso aún promete varios capítulos de emoción. Unión, Migjorn, Alaior, Ferre, Villacarlos… varios equipos andan al acecho de los verdiblancos de Ciutadella o, a modo de premio menor, en la pugna por terminar la competición entre los cinco mejores clasificados, lo que concede el premio de prolongar la temporada y enfrascarse en la fase para ascender a Tercera División. Discurridas seis fechas de calendario (prácticamente un tercio del mismo), analizamos, uno a uno, la realidad de los once equipos que integran el circuito insular de Regional.

1º. UE Sami, 16 puntos

El equipo que dirige Marcos Vaquero es líder y junto con el CD Migjorn, el único equipo de la liga que todavía no ha perdido. Además, ha logrado abrir una brecha de cuatro puntos en relación al segundo clasificado, por lo que superará su jornada de descanso conservando la primera plaza. Su triunfo más reciente, en feudo del actual campeón, el Menorca (0-1), o el conseguido anteriormente sobre el renovado Villacarlos (asimismo, el Sami salió ‘vivo’ de Los Nogales, donde empató, 0-0), son indicativos, en el sentido de que la situación de privilegio que ostenta en absoluto responde a un casual y sí a la buena labor de un colectivo bien estructurado y trabajado (solo tres goles en contra) y que cuenta con una garantía de gol en su delantera en la figura de David Camps (ocho dianas, a razón de 1.3 tantos por partido, pichichi provisional del campeonato).



Mantenerse en la cumbre, el mejor modo por parte del Sami de conmemorar el 50 aniversario de su fundación, que por otra parte está delineando su mejor campaña desde 2018-19, en que obtuvo el subcampeonato de Copa Regional.

2º. UD Mahón, 12 puntos

La UD Mahón no altera la línea competitiva que en los últimos tiempos le ha permitido restablecer su condición de club de referencia dentro del escenario insular. Segundo clasificado, con 12 puntos, a cuatro del liderato (y un partido menos que el Sami), el grupo de Juan Romero ha facturado cuatro victorias en cinco encuentros. Su única decepción la sufrió ante el Alaior (1-3), contra el que además perdió más que los tres puntos, por la lesión que sufrió el central y puntal Sergi Riudavets. Pero a partir de ahí, el equipo mahonés, que a nivel institucional este mes cumple sus primeros cien años de vida, se ha restablecido y mantenido imperturbable e invulnerable, hasta prosperar al segundo puesto que en el presente ostenta. Candidato a todo, aunque aún debe encarar el tramo de calendario de mayor rigor y exigencia en esta primera vuelta liguera.

3º. CE Ferreries, 12 puntos

El proyecto azulgrana, en cuyo banquillo esta temporada se estrena Miquel Capó (el central mahonés ha dejado atrás una prolongada y fructífera trayectoria como jugador para que su incursión en el gremio de entrenadores sea definitiva) se está convirtiendo en una de las sensaciones en este arranque de temporada. Tercero en la clasificación, infalible a domicilio (ha ganado en sus tres desplazamientos, inclusive al Alaior en Los Pinos), el Ferre únicamente ha entregado derrota ante la UD Mahón (0-3), con el que precisamente empata en la clasificación. Un equipo aguerrido y combativo, trazas que históricamente han sido inherentes a la entidad azulgrana, a lo que suma un efectivo y pragmático dibujo sobre el césped, con Sergio Anglada y Carlos Febrer desempeñando el rol de ‘punta de lanza’. Nadie le descarta en la contienda por terminar en el ‘top 5’ de la liga.

4º CD Migjorn, 11 puntos

El conjunto de Pere Vadell, por nombres, experiencia y calidad, de los más poderosos del circuito insular, ha cosechado victorias muy convincentes, como la conseguida en su visita al actual campeón, el Menorca, al que abatió por 0-4, o el 3-1 sobre el Villacarlos, y todavía no ha perdido (ha cedido empates en su casa ante Sami y Alaior), lo que incrementa el valor de la coyuntura en tanto que los verdiblancos han tenido que convivir, en las primeras semanas de temporada, con un segmento de calendario de lo más severo (no en vano, ha jugado contra cuatro de los primeros seis clasificados). Repetir presencia en la criba por el ascenso, en la que ya se presentó la temporada anterior, se presume una meta factible para una entidad que este año, 2022, deja atrás su primer medio siglo de existencia.

5º. CE Alaior, 13 puntos

Aún a pesar de aventajar al Migjorn en dos puntos en la clasificación, el hecho de haber jugado un partido más que los verdiblancos (así lo impone el coeficiente), motiva que estos prevalezcan por encima del Alaior. Los albinegros, que naufragaron en la jornada inicial (1-3 en casa ante el Ferre) fueron capaces de revitalizarse con rapidez, ganando por idéntico resultado en San Carlos a la Unión e hilvanando, inmediatamente después, tres goleadas consecutivas (ante Ciutadella, Sant Lluís y Norteño). Su reciente empate en campo del Migjorn ilustra lo complicado que resulta poder batir o superar a los pupilos de Raül Capó. Contar con nombres como Joel Marquès, Ramón Huescar y Javi Zurbano, una garantía añadida para un candidato a todo, que es actual subcampeón de Copa y Liga, y viene de ser el mejor equipo menorquín en la pasada fase de ascenso a Tercera.

6º. Atco. Villacarlos, 9 puntos

Muy sólido como local (condición bajo la que ha ganado los tres partidos que ha disputado), al renovado e ilusionante equipo que dirige Felipe Gornés le está faltando ofrecer un punto más de competitividad en sus salidas. De conseguirlo, el Atlético Villacarlos puede ser uno de los candidatos a optar a terminar la liga entre los cinco mejores y aspirar por tanto al ascenso a Tercera RFEF. Sus siguientes tres compromisos, ante Alaior, Ferreries y UD Mahón, sin duda pueden contribuir a definir de modo evidente el futuro del proyecto que se aloja en Es Castell.

7º. Sp. de Mahón, 9 puntos

Con 9 puntos en seis partidos, parece complicado que el equipo que entrena Joan Melià consiga finalizar la liga entre los cinco primeros. Eficaz ante rivales de discreto perfil (Norteño, Atlètic Ciutadella, Sant Lluís) pero incapaz ante proyectos más sólidos y afianzados (UD Mahón, CD Migjorn y Atlético Villacarlos), el cuadro blanquiazul recibe al Menorca y visita al Sami antes de descansar por imposición del calendario. Este par de encuentros ayudarán a dictaminar el lugar al que puede opositar el Sporting de Mahón en la presente temporada, aunque se antoja difícil verle por encima del sexto lugar (el título, tampoco es su objetivo).

8º. CD Menorca, 6 puntos

En función de lo acontecido en este primer tramo de temporada, parece obvio que al CD Menorca es al equipo que mayor perjuicio le ha generado que el curso empiece con la Liga y no con la Copa como en años precedentes. Con varios integrantes de su plantilla condicionados por sus ocupaciones laborales hasta entrado el mes de octubre y mermado por ello (además de por la baja de un hombre como Marc Urbina, ahora en el Mercadal), el equipo azulgrana no ha podido ofrecer una legítima defensa del título de liga conquistado el pasado mes de mayo (en lo que significó para el club de la Avenida Menorca quebrar un lapso de 36 años de sequía en el torneo liguero). Tras ganar en las primeras dos jornadas a rivales asequibles (Sant Lluís y Norteño), el cuadro mahonés no ha vuelto a sonreir (tres derrotas desde entonces y octavo lugar, a cinco puntos del Alaior, quinto).

9º. At. Ciutadella, 0 puntos

Con cinco derrotas en otras tantas jornadas, el Atlètic Ciutadella está sufriendo un inicio de curso poco afortunado, si bien ha pasado de caer con claridad en las primeras jornadas (Sami, Sporting y Alaior) a cuanto menos mejorar sus prestaciones defensivas (tropiezos mínimos contra Ferre y Unión en sus últimas dos intervenciones). Tras descansar el pasado fin de semana, el Atlètic avizora un par de partidos inmediatos, con Sant Lluís y Norteño, propicios para estrenar su hoja de puntos, pero su principal problema es la falta de gol, puesto que no ha marcado en toda la liga; de no mejorar en una faceta tan básica y sustancial, le será complicado escapar de las últimas posiciones.

10º. CCE Sant Lluís, 0 puntos

Seis derrotas en seis partidos, tres de ellas encajando cuatro o más goles, identifican la realidad del Sant Lluís. El cuadro de Ses Canaletes, al igual que el Atlètic Ciutadella, espera poder empezar a sumar en los próximos quince días, tramo en que le sobrevienen partidos considerados de ‘su’ liga. Por lo demás, ningún pronóstico sitúa al equipo que dirigen Santi Medina y Vicent Gaimundi entre los mejores de la liga ni en la batalla por el quinto lugar.

11º. CF Norteño, 0 puntos

El equipo de Fornells vuelve a estar en liza. Bajo la dirección de Adri García, el Norteño ha revitalizado un proyecto en Liga Regional después de siete años de inactividad absoluta (desde 2015). Un contexto que trasluce que los resultados o la clasificación no son las prioridades del club del norte insular y sí volver a arrancar y dar sentido a un equipo que en su momento, hace algo más de un decenio, llegó a competir en Tercera Balear. Último clasificado, con seis derrotas en seis encuentros.