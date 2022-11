Gerard Piqué, ya exjugador del FC Barcelona, explicó que «desde el principio de la temporada las sensaciones no eran buenas» tras retirarse como futbolista este martes en el encuentro del conjunto azulgrana ante el Osasuna. «En los partidos que no jugué contra el Valladolid y el Elche y al acabar el partido tuve que entrenar me sentí desubicado. Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento», desveló Piqué en una entrevista con el creador de contenidos Ibai Llanos.

Alguien le ve algún sentido a esta fumada? pic.twitter.com/80DsRumofp — Ibai (@IbaiLlanos) November 10, 2022 Respecto a su despedida en el Camp Nou del pasado sábado en el triunfo ante el Almería, admitió que «fue espectacular» aunque a él «nunca» le han «gustado las despedidas». Piqué dijo que su plan inicial era irse «de un día para el otro y desaparecer». Pero que se acabó dando cuenta «de lo importante que es una buena despedida». Su carrera como futbolista profesional terminó este martes en El Sadar con una expulsión en el descanso. «Yo solo le dije (al árbitro Jesús Gil Manzano) 'siempre eres tú' porque había pitado un córner en contra que claramente todo el mundo vio que no era, un penalti en contra en el que habían hecho falta a Marcos Alonso y la expulsión de Lewandowski», se justificó Piqué. Y añadió: «Entonces señaló a nuestro delegado, Carles Naval, y le dijo que yo estaba expulsado. Una vez en nuestro vestuario, que estaba al lado del árbitro, un jugador del Barça, que no diré quién es, dijo 'me cago en tu puta madre'. Y el árbitro consideró que lo había dicho yo. Pero en ese momento ya estaba expulsado». Por otro lado, preguntado qué sucedería si Luis Enrique, el seleccionador español, le incluyera en la lista para el Mundial que dará el próximo viernes, Piqué dijo que no es «una cosa» que se haya «planteado». Durante la entrevista, el exjugador azulgrana también se refirió a la Superliga europea, de la que le sorprendió el comportamiento de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. «La presentación de la Superliga para mí fue una gran cagada. Y eso que tengo a Florentino como alguien de elogio porque ha cambiado a su empresa, ACS, y al Real Madrid», consideró. En cuanto a la posibilidad de que pueda aspirar a la presidencia del Barcelona en un futuro, Gerard Piqué dijo que «en algún momento» seguro que le apetecerá. «Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, porque tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando, con los fines de semana ocupados, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras cosas...», indicó. Piqué no escondió que en un futuro le gustaría ayudar al Barcelona «a explotar el potencial que tiene el club de mi vida», resumió.