Nueva ‘final’ en su lucha por alejarse de la parte baja de la clasificación de la nueva Tercera División Air Europa la que debe lidiar este sábado tarde (15.30h) el CE Mercadal de Lluís Vidal, que visita a otro equipo que anda por detrás suyo en la clasificación, el Inter Manacor. Los rojiblancos, después de no poder pasar del empate 1-1 en el Municipal de Sant Martí ante el Platges de Calvià y pese a ser más que merecedores de la victoria– sobre todo en la segunda parte– viajan a Mallorca dispuestos a alejarse aún más de abajo y comenzar a mirar hacia arriba, antes de afrontar la Navidad.

El Mercadal atraviesa muchos problemas de lesiones graves, con Samu (menisco) y Elliot (menisco y ligamentos), además de ‘Satrus’ con esguince de tobillo, Urbina con molestias y Toni con gastroenteritis toda la semana. Sin embargo, busca esta jornada tres puntos balsámicos, aprovechando un calendario, a priori, propicio estas semanas.

‘Satrus’: «Hay que ir a ganarlo»

Si bien el Mercadal no acaba de despegar, a pesar de no estar protagonizando un mal fútbol, en el vestuario la convicción es máxima. Según Fernando Satrústegui ‘Satrus’, uno de los fichajes foráneos, «mentalmente somos un grupo fuerte y seguimos con una mentalidad competitiva y positiva. Creo que eso no va a cambiar en todo el año, ni debería», señalaba ayer, lamentando aún el empate ante el Platges. «La primera parte no conseguimos encontrar el juego que queremos hacer y recibimos el gol. La segunda reaccionamos muy bien, conseguimos empatar y merecimos ganar», dijo. Respecto al ataque, «es verdad que nos está costando crear jugadas y finalizarlas. Es un aspecto que tenemos que mejorar». Un ‘Satrus’ que no habla de ansiedad de cara a portería en el Mercadal: «Pienso que da igual quien meta el gol, el equipo es el que mete goles y los encaja. No creo que haya ansiedad, trabajando bien llegarán resultados».

De cara a esta tarde, insiste el rojiblanco en que «no importa el rival, respetamos a todos los equipos pero creo que tenemos suficiente nivel para competir y ganar a todos. Será un partido difícil, como todos, pero haciendo las cosas bien tenemos que ir a ganar». Para ‘Satrus’, «quedan cuatro partidos antes de Navidad y buscaremos conseguir los máximos puntos posibles para subir en la tabla», cerró.