Lo nunca visto en el Club Esportiu Mercadal y jamás vivido por parte del veterano técnico rojiblanco, Lluís Vidal, tras muchas temporadas en los banquillos de fútbol. Casi cada mes se lesiona gravemente de rodilla en el Municipal de Sant Martí un jugador del Tercera División Air Europa menorquín y la plantilla dirigida por el entrenador de Maó sufre ya un miedo psicológico a cualquier jugada de contacto o mal movimiento sobre el césped. Hay que pensar que son una casualidad y producto de la mala suerte pero la realidad es que las lesiones de rodilla no son ya una excepción, sino que se han convertido en algo casi normal en la plantilla rojiblanca.

Y es que los últimos en caerse en el Mercadal y que prácticamente podrían haber dicho adiós a esta temporada 2022-23 también son el delantero Elliot Galán y el joven guardameta, Samu Llambías. Unos contratiempos físicos que les obligarán a pasar próximamente por el quirófano, como hizo este pasado miércoles en la Clínica Teknon de Barcelona el centrocampista ciutadellenc, Izan Canet, y como deberá hacer también el primero en caer por la rodilla, Raül Villalonga, lesionado de ligamentos en el primer encuentro liguero.

Si en la temporada pasada los jugadores clave del Mercadal eludieron los problemas físicos de gravedad, una plaga de lesiones de rodilla en los dos primeros meses de competición del presente curso ha dejado en cuadro al equipo entrenado por Lluís Vidal. En el caso de los dos últimos en confirmarse que deberán ser intervenidos quirúrgicamente, Elliot tiene seguro menisco y, a parte, como él mismo señalaba este jueves a «Es Diari», «lo que no se aprecia bien en la resonancia magnética es si el ligamento cruzado está roto o tocado», decía, pendiente de fecha para pasar por el quirófano.

Por su parte, el portero, Samu Llambías, es de entre los cuatro ‘tocados’ de rodilla el menos grave. Él sí que únicamente será operado de menisco; «mis compañeros, en cambio, tienen el cruzado. Es espantoso lo de las lesiones de este año», exclamaba el guardameta rojiblanco.

Quien sí ya ha pasado por la mesa de operaciones es Izan, este miércoles en la Teknon barcelonesa; «ha salido todo perfecto», decía este jueves el ciutadellenc.

Vidal, resignado y fuerte

«No encuentro explicación alguna a lo que nos pasa; todo lo que son articulaciones, como meniscos o ligamentos cruzados es algo fortuito, es pura mala suerte», lamentaba este jueves Lluís Vidal. «Jamás lo había visto ni me había pasado, lesionándose solos y por tanto no hay razón específica alguna», subrayaba.

Vidal tampoco quiso achacarlo al césped de Sant Martí. «Podría ser una posible causa que no estuviera en las mejores condiciones en un momento determinado pero, a simple vista, parece que no está mal», valoraba, insistiendo en la mala fortuna. «Este año nos toca vivir esta situación y los hemos perdido para todo el año, siendo situaciones difíciles». Aparte, ‘Satrus’, con un esguince, podría estar este sábado con el Portmany. Urbina, con problemas en los ‘isquios’, podría volver; quien no lo hará será Biel, que no se ha recuperado del pubis.