El CE Mercadal no pudo hacer buenos los propósitos para el nuevo año encadenando una nueva derrota a domicilio (la séptima en ocho desplazamientos ) volviéndose a quedar sin ver puerta por segundo encuentro consecutivo. Un solitario gol anotado por Víctor Gibert a los diez minutos de juego resultó suficiente para dejar los tres puntos en Santanyí. El equipo rojiblanco compitió sin perder nunca la cara al choque pero volvió a dejar patente sus carencias en ataque, y tan solo estuvo cerca del empate con un disparo de Eric que el larguero repelió.

Con la gran novedad de Biel Villalonga en el eje de la defensa (el zaguero mahonés no jugaba desde el primer partido liguero ante el Sóller) y Simón en el centro del campo, el equipo salió decidido a repetir la victoria lograda la pasada temporada 0-1). De hecho, la primera acción reseñable de peligro fue una incursión de Rubén por la banda izquierda cuyo centro no pudo rematar Poli en boca de gol. Sin embargo, la reacción de los locales no se esperar y en la siguiente jugada, Gibert aprovechó una rápida combinación para disparar desde la frontal y adelantar a los suyos. A partir de ahí, el balón no tuvo un dominador claro, dándole la pausa los locales. Sin generar ocasiones claras el Mercadal consiguió generar varios lanzamientos desde la esquina y faltas laterales aunque sin consecuencias. El primer acto no fue del agrado del técnico Lluís Vidal introduciendo un triple cambio en el descanso dando entrada a Eric, Tomeu y Marc Urbina para tratar de revertir la situación igualándose así el lance en intensidad pero siguió disputándose lejos de las porterías, dando paso a una fase de muchas interrupciones y engrosando la estadísticas de cartulinas amarillas para ambos contendientes.

El Mercadal lo intentó por ambas bandas y a balón parado, pero solo Eric estuvo cerca de encontrar el premio del gol con un disparo que impactó en el travesaño. En los instantes finales los rojiblancos tuvieron que arriesgar más jugándoselo todo con una defensa de tres hombres con Biel Villalonga como un delantero más en busca de la igualada, pero el que tuvo más cerca la sentencia fue el Santanyí con una jugada del local Toni siendo desbaratada por el portero rojiblanco Martín Adagio.