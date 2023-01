El CE Alaior sumó tres puntos de gran valor ante la Unión Deportiva Mahón situándose como tercer clasificado en la clasificación además de alejar por la lucha por el título a los mahoneses que apenas pudieron crear peligro sobre la portería de Óscar.

Un gol de Loren bastó al conjunto preparado por Raül Capó para sumar los tres puntos ante un rival directo ante los gualdiazules muy mermados por la autoexpulsión del veterano Pedro Clavijo en el minuto veinte y ocho de la primera parte dejando a su equipo en inferioridad numérica con prácticamente todo el encuentro por disputarse.

Arrancó en el duelo con bastante igualdad sobre el rectángulo de juego y los primeros en lanzar el primer aviso en forma de peligro fueron los locales; Ramón Huéscar en la frontal del área se sacó un duro latigazo obligando a Marc Llompart a despejar a saque de esquina.

En la siguente aproximación local llegó el gol. Una falta lateral la cabeceó Loren al fondo del red estableciendo el 1-0.

El conjunto de Juan Romero al verse por debajo en el electrónico intentó reaccionar, pero la expulsión anteriormente mencionada de Pedro Clavijo le complicó mucho poder acercarse con peligro a la portería defendida por Óscar. La última llegada destacable de la primera mitad también tuvo color albinegro con un disparo de Isaac de nuevo abortado a córner por el meta visitante llegándose al descanso con la mínima ventaja en el marcador para el Alaior.

En la segunda parte con el electrónico a favor el conjunto de Raül Capó supo contemporizar el juego consiguiendo que los mahoneses no pudieran crear ningún peligro sin verse ninguna acción ofensiva por parte de ninguno de los dos protagonistas. No fue hasta en los últimos instantes del match que se volvió a pisar el área rival con peligro y de nuevo fue a cargo de los locales para haber podido ‘matar’ el encuentro con dos claras ocasiones a cargo de Isaac y Eric que no estuvieron atinados ante la portería de la Unión.

SP. DE MAHÓN 3

AT. CIUTADELLA 0

El Sporting de Mahón derrotó sin excesivos aspavientos al Atlètic Ciutadella en un encuentro que puso de su costado a los dos minutos de juego ante un adversario que lo intentó pero que apenas inquietó la meta de Llorenç. Los de Joan Melià rompieron por las bandas a los bermellones y abrieron el marcador con una entrada de Pablo y cabezazo de Álex Pons. Pese a mandar, el Sporting no estuvo fluido en su juego y le costó generar peligro. A poco para el descanso, en otra acción por el ala derecha, James aprovechó un rechace para rematar a la red.

Tras el paso por vestuarios, el once blanquiazul fue más reconocible con el balón, lo movió con mejor criterio, le dio ritmo y creó ocasiones. Álex Pons aprovechó un pase interior de Macode para sentenciar a un Atlètic que tuvo alguna esporádica salida pero sin acierto en el último pase (3-0).

AT VILLACARLOS 2

CD MIGJORN 0

El Atlético Villacarlos se impuso al Migjorn, que no conocía la derrota, en un partido muy trabado, físico y con muchos balones divididos para postularse a las plazas principales del torneo. Un doblete de Rodri sirvió para que el colectivo de Felipe Gornés lograra su quinta victoria en el fortín del Municipal para ganarse un papel protagonista en la Liga. El cuadro de Pere Vadell, sin un ‘9’ fijo pero con muchos jugadores llegando desde segunda línea, presionó arriba para romper con espacios y tuvo un primer remate a cargo de Kevin (10’). Poco después, el Villacarlos dio réplica y en una misma jugada Rai sacó un remate de Rodri y su zaga una chilena de Camacho. El partido caminó muy equilibrado, con gran batalla por cada balón dividido y numerosas interrupciones hasta que en una rápida acción, Rodri jugó con Álex para superar por bajo a Rai. El gol no afectó al Migjorn que a poco para el descanso gozó de una buena ocasión en una jugada donde se pidió penalti por manos y que acabó con tiro de Marc Rovellada salvado por Telmo.

En la vuelta, Vadell retrasó a Juan Carlos con Llonga más cerca del área mientras el Villacarlos se dejó querer y esperó para salir a la contra. Rovellada tuvo el 1-1 pero cruzó fuera (55’) y diez minutos después, Rodri disputó y ganó un balón a dos defensas para volver a batir a Rai. Vadell metió más pólvora pero los amarillos mantuvieron el tipo hasta el pitido final.

CD MENORCA 8

NORTEÑO 2

El Menorca solventó con contundencia su compromiso ante el Norteño en un partido que encaminó antes de los primeros veinte minutos y dejó sentenciado al descanso con un elocuente 5-1. En el intermedio, ambos técnicos introdujeron varias modificaciones en sus equipos dando minutos David Roig a los menos habituales, que respondieron, y buscando soluciones Adriano García para mejorar un escenario que se había puesto imposible para los suyos.

UE SAMI 3

CCE SANT LLUÍS 3

Un gol de David Camps, muy protestado por los jugadores del Sant Lluís que pidieron mano del delantero en el remate, le permitió al Sami salvar los muebles en un partido que los visitantes pusieron de cara en el primer tiempo con un 0-3. Los cambios introducidos al descanso por Marcos Vaquero hicieron espabilar a su equipo que, tras el 1-3, metieron al Sant Lluís en su parcela y lograron como mal menor atrapar un punto cuando los de Ses Canaletes acariciaban su segunda victoria. El conjunto de Juanan Gómez estuvo muy ordenado, intenso y al contragolpe rompió la cobertura de un Sami que se vio sorprendido. Tres acciones idénticas para concluir con los goleadores azulados frente a Jaume para colocar en apenas doce minutos un 0-3 sorprendente. El duelo pudo quedar sentenciado pues Jaume evitó dos jugadas con marchamo de gol antes del descanso.

En vestuarios, el técnico local introdujo variaciones en su equipo buscando un imposible ante un adversario que mantuvo la intensidad y no renunció a buscar el cuarto. Un claro penalti metió de forma definitiva al Sami en el partido y un golazo de Chupi hizo que los de Ciutadella embotellaran al Sant Lluís que supo sufrir hasta que en el descuento y en un saque de esquina, David Camps remató en el segundo palo, con la mano como reclamó el Sant Lluís, y que el árbitro concedió con el monumental cabreo del colectivo de Juanan Gómez.

El Ferreries, sin jugar, se sitúa líder en solitario

El Ferreries, pese a no jugar al corresponderle descansar, se ha situado líder en solitario de la Liga Regional tras la disputa de la jornada 13 (hasta la misma, compartía el primer puesto con el Sami). Por mejor coeficiente de puntos, el equipo que dirige Miquel Capó figura como primer clasificado (2.18). Segundo es el Sami (2.08), que logró empatar con polémica ante el Sant Lluís (3-3) en la tarde del sábado.

Tercero es el Alaior (2.00), que abre brecha en relación a Unión, que es sexta (1.72) y Migjorn (quinto; 1.81), mientras que el Atlético Villacarlos (cuarto, 1.83) se suma a la lucha tras ganar a los verdiblancos.