Fue el estreno soñado. El delantero de Mali, Karim Sidibé, debutó con un tanto decisivo en las filas del CE Mercadal en el encuentro que disputaron los rojiblancos en el feudo del Sóller (1-2). Un gol que supuso un triunfo trascendental de cara al futuro para los intereses del conjunto que dirige Lluís Vidal. Todo parece indicar que el ‘efecto Sidibé’ ya está aquí y que con el internacional malinense el Mercadal tendrá la amenaza y poder ofensivo de cara a la portería rival que tanto le ha lastrado durante toda la primera vuelta. De hecho, la victoria del pasado sábado en Sóller fue la segunda a domicilio en todo el campeonato, tras haber vencido tan solo en el campo del Sant Jordi.

Sidibé, que cumple su tercer año en España después de iniciar el curso 2022-23 en las filas del Don Octavio CP Villarrobledo, ha empezado a marcar diferencias y se siente satisfecho en Menorca; además, jugando en su posición de delantero nato, lo que no hizo estos primeros meses en el club de Albacete. «Estoy feliz de estar en Es Mercadal y muy contento porque todo el equipo, el presidente, el ‘staff’ técnico y demás, ya me han hecho sentir como en casa, algo que no me esperaba tan rápido», señalaba este lunes el malinense para «Es Diari». Tras reconocer que antes de su fichaje, «no sabía mucho de las islas», desveló el por qué de su ‘sí’ al Mercadal: «Es otra experiencia más, decidí aceptar esta oferta entre tantas otras porque me motivaba el proyecto y sobre todo por la confianza del presidente y del entrenador, en especial. No me lo pensé mucho tiempo».

Sidibé, quien llegó a disputar el Mundial sub20 con su selección, se ve como un jugador, «especialmente abierto dentro y fuera del campo, siempre tratando de dar lo mejor de mí en cualquier circunstancia. Estoy en la Isla para ayudar al equipo y con mis compañeros vamos a poder lograr el objetivo que es salir de abajo», exclamaba el rojiblanco, al que en absoluto le asusta que esté en el Mercadal para marcar goles y ser determinante. «No lo veo como una responsabilidad sino como un reto para todos en cada entrenamiento y cada semana y tratar de superarnos para ganar y progresar en cada partido. Confío en todos, desde jugadores hasta entrenadores».

Un Sidibé que ya ha mostrado sus credenciales, a las primeras de cambio, en Sóller. «Estoy contento con mi comienzo pero lo más importante fue sumar los tres puntos, aunque no sean nada, porque el campeonato es muy largo y complicado», abundaba el de Mali, que no confiaba en que su estreno rojiblanco fuera el soñado. «Me esperaba un comienzo complicado porque para mí es una nueva experiencia y en la primera semana con el equipo pero bien, satisfecho, más por el equipo que por el gol porque esta victoria nos ayudará a nivel mental y de confianza», vaticina el jugador. El ‘nueve’ confía plenamente en las capacidades del CE Mercadal, si bien admite que aquí, «es un poco diferente de donde vengo pero sigue siendo la misma Tercera División y muy complicada, por lo que trabajaremos más día tras día y, si Dios quiere, podremos lograr el objetivo».

Finalmente, la nueva esperanza en el Municipal de Sant Martí y al que se le podrá ver ya en acción esta misma semana como local, se ha encontrado– señala– un vestuario muy unido y a nivel psicológico fuerte y seguro de lograr sacar la temporada adelante. En palabras de Sidibé, «la mentalidad del equipo la veo de ir todos a una y convencidos y creo que todos en el Mercadal queremos lo mismo y vamos a una, para que juntos nada sea imposible», cerró.