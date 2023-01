El Real Betis se despidió de la defensa del título en la Copa del Rey al ser eliminado en los penaltis por Osasuna (2-2, 2-4), mientras que el Valencia y el Athletic Club sellaron este miércoles sendos billetes a cuartos de final con los triunfos ante Sporting de Gijón (0-4) y Espanyol (1-0). La jornada copera vino con sorpresa en el Benito Villmarín, donde David García forzó la prórroga en el minuto 91.

El Betis volvió a adelantarse en ese tiempo extra, pero Osasuna enfrió una penúltima vez la grada verdiblanca con el 2-2 de Rubén García. A los de Manuel Pellegrini se le pasaron por delante los fantasmas de Arabia y la semifinal de Supercopa perdida en la tanda ante el Barça. El golpe definitivo a la ilusión Bética fue el resbalón de Guido al ir a lanzar su penalti y un fallo que, junto al de Canales, dio el billete a un Osasuna capaz de todo.

Los de Jagoba Arrasate trataron de apretar de inicio pero el Betis sorteó bien la presión con alguna llegada e incluso un tanto de Luiz Henrique que no subió al marcador porque la pelota había salido por la línea de fondo. Ya en el segundo tiempo, Carvalho encontró el zapatazo del 1-0 y el Betis creció a lomos de su polivalente jugador. Kike Barja tiró de los visitantes. Con Aimar Oroz y el Chimy Ávila sobre el césped, Osasuna no renunció al ataque y forzó la prórroga sobre la bocina. No sé rindió el equipo rojillo ni con el 2-1 de un Sabaly que falló después en el 2-2. El Betis regaló atrás en ambos goles y se vio en otra tanda fatídica que aprovechó Osasuna para seguir en liza.

El Valencia golea y el Athletic cumple

Por su parte el Valencia tampoco falló en su cita con los octavos de final en El Molinón después de una exhibición ofensiva de los de Gennaro Gattuso, que se repusieron de su mala racha de resultados entre LaLiga, dos derrotas seguidas, y la Supercopa, eliminados por el Real Madrid en penaltis, gracias a los goles de Cavani por partida doble, Kluivert y Samuel Lino. El conjunto 'che' fue un rodillo para el equipo que dirige Miguel Ángel Ramírez, que no se estrenó de la mejor manera en el banquillo sportinguista.

El 'Matador' abrió la lata a los diez minutos tras hacer bueno un rechace en el área y puso el 0-3 al final de la primera mitad después de finalizar de manera magistral una contra con un zurdazo directo a la escuadra. Antes, Kluivert había firmado el segundo para los valencianistas con una jugada marca de la casa que culminó con una picadita a la salida de Mariño, previo a una carrera en solitario desde el centro del campo. Ya en el segundo tiempo, los de Gattuso amenazando una y otra vez la portería local en busca de una mayor renta. Así, Samuel Lino amplió la ventaja cumplida la hora de juego tras culminar una buena jugada por banda izquierda que otra vez volvió a tener como protagonista a Kluivert. El jugador neerlandés fue la gran pesadilla de un conjunto local que tuvo que defenderse con uñas y dientes hasta el final del encuentro.

El conjunto de Gattuso no cedió ni un ápice de intensidad, cerrando el choque con un aluvión de ocasiones que no llegaron a materializar. Además, el Athletic Club también selló su pase a la siguiente ronda en San Mamés. El tanto de Óscar de Marcos fue suficiente para espantar los fantasmas de su última derrota liguera ante la Real Sociedad (3-1) y frenar el buen momento de un conjunto perico que llegaba al encuentro invicto en los últimos seis partidos entre todas las competiciones. Así, tras el tanteo inicial, los de Ernesto Valverde se acabaron haciendo con la manija de un encuentro con el que no quisieron especular. Aunque les costó romper la maraña defensiva de los pericos, los vascos encontraron el premio del gol antes de cumplirse la media hora juego. De Marcos culminó una gran jugada entre Zarraga y Sancet tras una magistral asistencia de tacón de este último.

El Espanyol no se acercó a la portería defendida por Agirrezabala durante toda la primera mitad, una pobre imagen que obligó a los de Diego Martínez a dar un paso al frente tras la reanudación. Así, aunque salió lanzado, su falta de efectividad y de contundencia fue un lastre demasiado grande que no desaprovechó el Athletic. Con el paso de los minutos los del 'Txingurri' controlaron el medio del campo para cerrar el choque y frenar cualquier intento de remontada perica. Aunque pudieron ampliar su ventaja con una volea de Sancet, el marcador no volvió a moverse.