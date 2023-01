El FC Barcelona venció (0-5) este jueves al Ceuta, equipo de Primera RFEF, para acceder a cuartos de final de la Copa del Rey, una cita copera sin sustos para los de Xavi Hernández para mantener sus opciones de título poco después de levantar la Supercopa. El equipo azulgrana siguió su fiesta cuatro días después de ganar en Riad al Real Madrid y levantar el primer trofeo de la temporada. Con el aviso que supuso el estreno en Copa ante el Intercity, capaz de hacerle tres goles y llegar a la prórroga, el Barça fue serio y efectivo en su visita al Municipal Alfonso Murube.

El equipo catalán no fue un vendaval de inicio, como sí soplaba por momentos en la Ciudad Autónoma, pero no cometió errores y fue subiendo la intensidad poco a poco. Raphinha dio la calma poco antes del descanso y Lewandowski hizo lo propio en una buena reanudación visitante, dispuesto el Barça a no especular.

Durante muchos minutos no apuntó así de plácido el encuentro para el rey de copas. El Ceuta apretó en su presión y quiso también ser protagonista con el balón, algo que le terminaría castigando. Rodri, un ariete con experiencia en Primera y Segunda, avisó pronto a Eric García y Reina, un centrocampista con calidad, tuvo la visión de juego que necesitaba su equipo para llegar a campo rival.

A los de Xavi les faltó ritmo y se vieron obligados a jugar por fuera, bien tapado todo por dentro, Sergi Roberto y Pablo Torre. Sin ocasiones pasaba el primer tiempo, salvo una llegada de Bellerín que remató fuera Raphinha, y una jugada muy parecida que tuvo el Ceuta. Un cabezazo de Rodri al lateral de la red recordó al público la categoría del partido, pero el Barça no dudó.

Con pico y pala, sin volverse loco eso sí, Kessié lanzó una de las pocas salidas por dentro y Raphinha, con tiempo para rematar, no perdonó en un disparo colocado desde la frontal (0-1). Con Lewandowski en su pique con los defensas, el Barça volvió tras el paso por vestuarios con la 'consigna Intercity' de cerrar el partido y el polaco hizo el 0-2 a los cinco minutos.

La losa para el Ceuta ya era muy pesada, más si cabe con la entrada de Gavi y poco después Ansu Fati, repartiendo minutos Xavi con el debut al final del juvenil Ángel Alarcón. El reciente MVP de la final de la Supercopa se hizo dueño del centro del campo y el delantero mató en velocidad con el 0-3. El Ceuta pasó a ser espectador de un Barça de fiesta, que aún buscó más goles.

Los locales querían su tanto del honor pero a la espalda el equipo de Xavi fue letal. Kessié hizo el cuarto de cabeza y Lewandowski remató la faena con el quinto. El Barça alarga así su momento dulce, todo victorias en 2023, sin complicarse en Ceuta para estar en el sorteo de cuartos de final de este viernes.

Ficha técnica:

RESULTADO: CEUTA, 0 - FC BARCELONA, 5. (0-1, al descanso).

Alineaciones:

CEUTA: Tomas Mejías; Alain, Juan Gutiérrez, Robin (Danese, min.68), David Alfonso; Reina, Aisar (Redondo, min.57); Ñito, Jota (Julio Iglesias, min.57), Adri Cuevas (Pablo García, min.57) y Rodri (Casais, min.78).

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Bellerín, Eric, Marcos Alonso (Christensen, min.73), Jordi Alba; Sergi Roberto (Busquets, min.73), Kessié, Pablo Torre (Gavi, descanso); Raphinha (Ángel Alarcón, min.79), Lewandowski y Ferran Torres (Ansu Fati, min.60).ç

Goles:

0 - 1, min.41, Raphinha.

0 - 2, min.50, Lewandowski.

0 - 3, min.70, Ansu Fati.

0 - 4, min.77, Kessié.

0 - 5, min.90, Lewandowski.

ÁRBITRO: Martínez Munuera. (C. Valenciano). Amonestó a Ñito (min.41) por parte del Ceuta.

ESTADIO: Municipal Alfonso Murube.