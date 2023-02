Messi: «Por mi edad, es muy difícil que llegue al Mundial de 2026»

El campeón del mundo con Argentina Lionel Messi confesó que ve «muy difícil» jugar el Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, por su edad, ya que llegará al torneo con 39 años, al mismo tiempo que deseó la continuidad de Lionel Scaloni como seleccionador de la 'Albiceleste'. «No sé, siempre he dicho que por mi edad, creo que es muy difícil que pueda llegar», afirmó el '10' en una entrevista a Olé publicada esta madrugada.

El argentino admitió que le «encanta jugar al fútbol» y lo seguirá practicando «mientras esté bien» y se sienta «bien físicamente y siga disfrutando». «Pero creo que falta mucho para la próxima Copa Mundial», reconoció. No obstante, Messi expresó que su presencia en la siguiente Copa del Mundo depende de «cómo vaya» su carrera en 2026. «Voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas», agregó.

En la entrevista con el diario argentino, el jugador del PSG reveló que quiere que Scaloni continúe al frente del banquillo de la selección. «Ojalá renueve y siga, porque creo que aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la selección y para todo este grupo que viene creciendo con él», aplaudió. «Más allá de que ganaron Copa América, la Finalíssima y el Mundial, ellos son gente joven y creo que seguir con este mismo proceso y no tener que cambiar sería espectacular. Pero es su decisión y sea la que sea es entendible porque también ganó todo como técnico y esto es fútbol», añadió sobre la futura decisión.

Además, lamentó que si les va mal en la próxima Copa América «le van a volver a pegar» al técnico y a los jugadores. «También puede buscar otros desafíos. La verdad es que después del Mundial no hablamos más, sí durante el Mundial y antes mucho. Decida lo que decida va a estar bien para todos, pero ojalá decida continuar porque va a ser lo mejor para Argentina», opinó sobre el futuro del seleccionador. Messi, de 35 años, coronó su brillante carrera levantando el Mundial.

«Para mí, ese es prácticamente el final de mi carrera, y no creo que haya un final mejor que ese», confesó a Olé, un momento que no sabe expresas con palabras. «No tenía pensado besar la copa, fue verla e ir porque estaba tan 'cerquita', me salió de dentro. Y fue una emoción enorme de poder decir ya está, podemos agarrar, tocar», confesó. «Después de tanto tiempo en la selección, de Mundiales anteriores, de haber estado tan cerca también en el 2014. Detrás hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro, los cuales me tocó pasar. Fue una situación hermosa», concluyó.