Este fin de semana se celebra la décimo séptima jornada de Liga Regional, en la que el partido que enfrenta hoy por la tarde en Los Pinos a CE Alaior y CD Migjorn (17.00 horas), se advierte el más interesante y trascendente en la lucha por el título.

El Alaior es segundo clasificado con 33 puntos, los mismos que el líder, Ferreries (que es primero en virtud de su mejor coeficiente en relación a los albinegros), y el Migjorn ocupa el cuarto puesto, con 27.

Los verdiblancos que dirige Pere Vadell, tras sus recientes triunfos sobre Sami y Sporting de Mahón han revitalizado sus opciones para optar al primer puesto, pero mantener esa inercia les obliga, indefectiblemente, a no fallar ante los albinegros de Raül Capó, quiénes tratarán de abundar en su excelente racha de resultados, de cuatro victorias consecutivas (la mejor de la liga actualmente).

El Ferreries, por su parte, también enfrascado en un dulce momento de juego y resultados (ha ganado sus últimos tres partidos y no pierde desde la jornada 3), lo tiene todo a favor para mantenerse una jornada más en lo alto de la clasificación, en tanto que recibe al Norteño, último clasificado con 4 puntos y una sola victoria (los fornellers estrenan técnico; David Moreno asume el banquillo en lugar de Adri García, cuyo ciclo terminó hace algunos días).

En otro de los partidos que se juegan hoy sábado, el Sami, que no podrá contar por sanción con su máximo goleador y referencia ofensiva, David Camps, recibe al CD Menorca, que vio interrumpida su buena dinámica al ceder contra el Atlético Villacarlos en la jornada anterior. Para los hombres de Marcos Vaquero, es una oportunidad de reivindicar su valía como colectivo y no perder más distancia en relación a un liderato que hasta hace poco les pertenecía; para los de David Roig, de seguir vislumbrando sus opciones de playoff y reencontrarse con la victoria. La jornada de hoy se completa con la visita del CCE Sant Lluís a la UD Mahón (17.00 horas). Los unionistas, que producto de su irregularidad se han visto desprovistos de un ingente puñado de opciones de aspirar al título, precisan los tres puntos para no complicar también su lucha por estar entre los cinco mejores (lo que equivale a jugar por el ascenso). Para los lluïssers, antepenúltimos, la principal motivación radica en intentar conquistar su primera victoria fuera de Ses Canaletes.

Mañana a mediodía, el Municipal Mahonés acoge el último partido de esta jornada, en el que el Atlético Villacarlos (quinto, 26 puntos), uno de los equipos más en forma de la competición, intentará hacerse con una victoria a cuenta del Sporting de Mahón (octavo, 20), que le permita seguir presionando la zona alta de la clasificación.