GMadrid, el único club deportivo LGTBI+ de España con equipo de fútbol 11

Cada fin de semana GMadrid Sports salta al campo en el Centro Municipal La Elipa, en la capital de España, para disputar sus partidos de la liga municipal del distrito de Salamanca. Defienden un escudo pero también a un colectivo, el LGTBI+.

«GMadrid Sports es un club LGTBI inclusivo, formado en su mayor parte por personas del colectivo, aunque también hay muchas personas heterosexuales. Se caracteriza por ser multideportivo, tiene muchas secciones deportivas y culturales. Ahora mismo son más de veinte», explica Andrés Martínez, uno de los jugadores, a EFE. «Nuestro equipo de fútbol 11 es una de ellas. Se creó en el 2016, fue el primer club LGTBI de fútbol 11 que había en España y a día de hoy lo sigue siendo. Hay muchos clubes de otras ciudades, pero son de fútbol 7 o de fútbol sala», añade acerca de su equipo.

El proyecto nació con la idea de consolidarse y ya lo ha hecho: «Un compañero de fútbol 7 creyó que montando un equipo de once íbamos a poder llegar a más gente, íbamos a ser pioneros e iba a ser muy interesante. Siempre con la idea de visibilizar al colectivo en el fútbol, que está muy poco visible hoy en día. El proyecto salió muy bien, lleva seis años y no para de crecer». «El equipo lo tenemos abierto a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene ficha para jugar liga. Es un tema de matemáticas. Se pueden admitir 25 fichas y si alguien más quiere jugar liga, no puede. Aún así nuestra filosofía es que, más allá de la competición, todo el que quiera pueda jugar con nosotros. Para poder hacer eso no es necesario que estén en la liga, pueden venir a entrenar y a echar pachangas con nosotros», manifiesta.

Fuera del campo se mueven activamente por una causa. Pero cuando pita el árbitro, todo queda aparcado: «Solamente en seis años hemos tenido un problema con un equipo, pero los ha tenido también con otros. Era bastante conflictivo y para intentar sacarnos del partido profirieron algunos insultos homófobos. Pero ha sido la única vez, normalmente los equipos conocen nuestra condición y nos respetan como al resto, es un tema que no se trata. De hecho algunos rivales nos han felicitado por la iniciativa y nos han reconocido que es importante lo que hacemos».

Los integrantes de la plantilla no son ajenos a la actualidad y consideran positivo que Jakub Jankto, delantero checo perteneciente al Getafe, haya anunciado públicamente su homosexualidad: «Estamos muy contentos de que esto se haya visibilizado, de que todos los medios se hayan hecho eco, de que se le haya dado la importancia que tiene a la noticia. El riesgo que puedes tener cuando pasa algo así es el de los posibles comentarios negativos, yo no tenía claro cuál iba a ser la reacción de la sociedad. Pero las de los medios, los clubes y otros futbolistas han sido muy positivas». «Confiaba en que en algún momento iba a pasar. Pero cuando sucede es un poco shock porque la noticia llega en un segundo, algo que llevas deseando tiempo aparece de repente en la pantalla. Llevábamos tiempo deseando que algo así sucediera y estamos muy contentos al ver que las reacciones fueron tan buenas», agrega.

Desterrar la homofobia de las gradas es una de sus cuentas pendientes: «Desde ADI y los clubes siempre estamos pidiendo a las instituciones que se pronuncien porque no toman muchas cartas en el asunto. Pasan de puntillas sobre el tema, no hay una concienciación real. También luchamos porque las leyes del deporte lo contemplen más, porque todavía no está casi ni penada en los campos de fútbol». «Después de lo de Jankto pedimos a las instituciones que tomen medidas reales contra la LGTBIfobia, que no solo se quede en el ámbito superficial de felicitarle y que utilicen esto como un trampolín para participar activamente. Es algo que todavía por desgracia no se está haciendo», concluye.