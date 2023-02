El veterano técnico ciutadellenc Santi Medina Pons confirmó a este diario que ha tomado la decisión de dejar el banquillo del Atlètic de Ciutadella de Regional Preferente comunicándolo el pasado domingo a la presidente del club bermellón Esperanza Juaneda.

Medina sobre los motivos por su renuncia al banquillo del Atlètic comentó que «es por motivos personales que me es imposible seguir dirigiendo al club, además también por mis obligaciones profesionales». El ya ex técnico bermellón reconoció que «el pasado mes de diciembre ya dimití por los mismos motivos que ahora pero me convencieron».

A partir de ahora según aseguró el directivo del Atlètic de Ciutadella Juanjo Lorente «estamos sondeando el mercado para poder hallar un sustituto de Santi Medina pero no será nada fácil a mitad de temporada al estar todos los entrenadores colocados esperando la semana próxima cerrar un sustituto».