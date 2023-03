El Ferreries no da por perdida la Liga y ayer aparcó el posible alirón del Alaior a la próxima jornada tras vencer al Menorca en un duelo importante para ambos conjuntos. El vigente campeón apuraba sus complicadas opciones para estar entre los cinco primeros mientras los de Miquel Capó jugaban para seguir optando a todo. Al final, los de Sant Bartomeu se llevaron el partido ante un rival al que la derrota en Los Pinos en la pasada jornada le salió muy cara. El Menorca estuvo mejor con el balón en el primer tiempo pero la presión del Ferre le hizo cometer errores cerca de Xavi como en la acción del penalti que supuso el 0-1. Cinco minutos antes, un empujón sobre Calero en el interior del área no lo consideró el colegiado como pena máxima. En el segundo tiempo, el Ferre acertó en su primer llegada y controló el encuentro para llevarse un triunfo que le permite seguir soñando, aunque dependa del Alaior, con ganar la Liga.

El equipo de David Roig estuvo intenso en sus acciones y buscó la espalda de la cobertura con los envíos de Bryan para Jordi Lázaro. Sin embargo, el primer susto lo dio el Ferreries tras pérdida y remate fallido de Sergi Llonga. La respuesta azulgrana llegó con un pase filtrado de Bryan para Balti que salvó Cristian con su salida. Jordi Lázaro tuvo el 1-0 pero el meta salvó el uno contra uno. Al once visitante le costó generar a través del balón, carente de acierto en el último pase mientras el Menorca, pese a no llegar, estaba mejor en la zona ancha hasta que Capó metió a David en la medular y la cita se equilibró. En la recta final la polémica, el penalti reseñado que pidió Calero y dos balones perdidos por el Menorca. Jorge no acertó en la primera ocasión y en la segunda, Marc Krey se adelantó a Xavi quien lo derribó y Carlos puso el 0-1 desde los once metros.

En la reanudación, el Menorca buscó el empate, tuvo presencia ofensiva y un disparo de Jordi Lázaro que desvió Cristian. Poco después, Marc Krey controló y se giró dentro del área para hacer el 0-2. El Ferre se adueñó del choque, bajó el Menorca con los cambios y el propio Krey cerró el triunfo con un remate sin ángulo.

UE SAMI 1

CE ALAIOR 4

El Alaior superó al Sami por 1-4 en un partido que puso de cara en apenas cinco minutos con los goles de Isaac y Eric desde el punto de penalti. En su vuelta, David Camps acortó distancias y en el segundo tiempo, el duelo se decantaba del lado albinegro con las expulsiones de Ayoub y Conejo. Los visitantes aprovecharon la situación para sellar una victoria, con el doblete de Ramón, con aroma a Liga.

CD MIGJORN 1

AT CIUTADELLA 0

Un solitario gol de Juanfran le otorgó al Migjorn una indispensable victoria frente al Atlètic Ciutadella para confirmar de forma matemática su presencia en las eliminatorias por el ascenso a Tercera División. Mandaron los blanquiverdes, que aspiran a pelear por el subcampeonato, ante un conjunto el bermellón que plantó cara y mejoró su imagen aunque no le sirvió para obtener un resultado positivo.

CF NORTEÑO 3

CCE SANT LLUÍS 5

El Sant Lluís se impuso al Norteño en un partido loco y resuelto a favor de los visitantes en la recta final del mismo para apuntarse su tercera victoria que le confirma en la novena plaza. Jordi sostuvo a los locales con su hat trick pero fue insuficiente ante el cuadro de Ses Canaletes.

AT. VILLACARLOS 3

UD MAHÓN 1

El Atlético Villacarlos ganó a la Unión y se llevó el encuentro entre aspirantes a lograr una plaza en el playoff de ascenso, en un partido disputado en el Municipal de Es Castell (3-1.

El partido empezó con ambos equipos estudiándose y asentándose en el césped. El dominio era mayoritariamente unionista, pero sin llegar a concretar mucho peligro, mientras el Villacarlos esperaba su oportunidad para acometer sobre la portería de Marc, y tuvo dos ocasiones llegando al final de la primera mitad, mediante una falta directa lanzada por Rodri, que chocó en la barrera, y un disparo de Álex que desvió Marc a córner (que el colegiado no dio, señalizando el descanso, antes las protestas locales.

Empezó la segunda parte y todo por disputar, pero se notaba que un equipo buscaba más su objetivo, y este era el Villacarlos, que en el minuto 49 dispuso de su primera ocasión, con un pase de Camacho que la defensa unionista despejó con problemas. El gol lo encontró el cuadro local en el 58, con un fuerte disparo de Rodri aparentemente fácil para Marc, pero el balón se le escapó bajo las piernas (1-0). Duro golpe para la Unión, que notó el ir por detrás en el marcador. El Villacarlos llevaba una marcha más y apoyado por su afición buscó y encontró el segundo gol, otra vez por medio de Rodri, en el 62, a pase de Alex que había realizado una buena jugada por la izquierda. La situación se complicó para el equipo de Juan Romero, que era un querer y no poder.

El Villacarlos era dueño del partido y en el minuto 89 Camacho aprovechó una pérdida de la defensa mahonesa para, de tiro cruzado, marcar el 3-0. Luis en el tiempo añadido anotó el gol del honor unionista, totalmente estéril. El Villacarlos, justo ganador (3-1), se acerca al playoff.