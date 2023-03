Ramón ‘Cacho’ Heredia (Córdoba, Argentina, 1951) fue el gran protagonista en la celebración del 25 aniversario de la Peña Atlética Taltavull de Menorca, que tuvo lugar el pasado sábado en el Club Marítimo de Mahón. El que fuera jugador y entrenador del equipo colchonero, e internacional por su país, cautivó a los atléticos de la Isla con su carisma y cercanía. Afable, buen conversador, de cuidados modales y con un aspecto intachable, por lo elegante, aún a sus 72 años recién cumplidos, el ‘Cacho’ atendió en exclusiva a este diario durante su estancia en Maó.

Se trató esta de la primera visita del exdefensa del Atlético a Menorca. Quedó prendado de su belleza. «Esto es un paraíso. Mi hijo estuvo aquí el año pasado, con su novia, y me hablaron maravillas de este lugar y ahora, con la peña, lo estoy viendo; un paraíso hermoso, este puerto, este mar… ofrece muchas cosas que por ejemplo en Madrid no puedes hacer», enumera mientras contempla el puerto de Maó desde uno de los ventanales del Club Marítimo.

Heredia, que fue atlético entre 1973 y 77 (una liga, una Copa y la inolvidable Copa Intercontinental ante Independiente de 1974, sus títulos en 77 partidos con la rojiblanca, que se enfundó tras jugar el cuatrienio 1969-73 en San Lorenzo argentino), y al que llegó al unísono con su compatriota Rubén ‘Ratón’ Ayala, asegura llevar «dentro» el club madrileño.

«El Atlético, a Ayala y a mí nos dio muchas cosas, pero nosotros también le dimos cosas al Atlético, a su gente, a su afición… siempre digo una cosa; Argentina tiene jugadores que cuando salen a jugar fuera siempre se enganchan a los clubes que van, quedan como parte de su patrimonio… nosotros, cuando llegamos con Ayala, el sentimiento fue muy grande, enseguida», profundiza el argentino acerca de sus raíces atléticas, y que a modo de anécdota evoca a sus primeras fechas en nuestro país, en los aledaños del ya derruido estadio Vicente Calderón, cuanto le llamó la atención esa estampa de los hinchas «comiendo el bocata y tomando vino con la bota, que en Argentina no se usa, y no sabíamos lo que era», narra un tipo que ha vivido y sufrido el Atlético desde sus entrañas.

«El otro día, hablando con Diego Godín, me comentaba que sentía al Atlético como yo, y es que la gente del Atleti te llega dentro, y cuando voy a las peñas siempre les digo lo mismo, trabajar para llegar y calar en la gente, no es fácil», prosigue ‘Cacho’ Heredia.

Sobre el Atlético del presente, el exfutbolista pone en valor que «Simeone ha tenido jugadores que le han dado para llegar a donde lo ha hecho, y es un entrenador muy trabajador, maneja muy bien la plantilla y la gente le aplaude ¿su futuro? No se que ocurrirá, pero que nadie dude de que si Simeone se va, dentro de tres o cuatro años volverá».

Luego de su paso por el Atlético, Heredia fichó por el PSG (1977-79), para terminar su carrera como futbolista en Sarmiento de Junín, en 1981, preludio de su ciclo como entrenador, que incluyó una etapa en el banquillo colchonero, en una de las épocas más convulsas de la presidencia del fallecido Jesús Gil, en el curso 1993-94.

«Me convertí en entrenador porque echaron al que había», recuerda nuestro protagonista. «Gil, te quería o no te quería, no había término medio, y me peleé con él varias veces, era muy impulsivo, te cogía y te decía ¡‘ven para ca!’...incluso un día le dije, ‘presi, ¿por qué no se va allí, con los ultras?’ Y me contestó, ‘si pudiera, iría’... Gil llevaba el Atlético muy adentro, lo vivía con mucho sentimiento», detalla Heredia, que amontonó infinidad de anécdotas con el ‘viejo patrón’ colchonero y supo de sus incontables desvelos para con la causa rojiblanca.

«Quería cerrar el estadio, el Calderón, presentó los planos y no se lo aceptaron… yo respeto al Madrid, a sus directivos, pero ellos sí han hecho una obra en una calle principal… ¿y si pasaba una desgracia…? Cuando llegué, ya me contaron cosas sobre el Madrid, un club cuya historia nace con un jugador, Di Stéfano», repasa el argentino.

También cuestionamos a ‘Cacho’ Heredia sobre la presunta corrupción arbitral en la que está enfrascado el Barça a raíz del ‘caso Negreira’. «No sé ni lo que es eso… hay tantas cosas que suceden. Hoy en día hay mucho dinero en el mundo del fútbol, muchos intereses, todo se mueve por dinero… nosotros somos el Atleti, respetamos a todos y nos respetan. Cuando llegué a España el clásico era Barça, Madrid y Atlético… nosotros también hemos progresado mucho; el hijo de don Jesús, Miguel Ángel, ha puesto mucho dinero para dotar a Simeone de la plantilla que quería y ellos dos, Simeone y Gil Marín son los hombres que han llevado al Atlético arriba, también el presidente, Enrique Cerezo», se extiende.

Por último, interrogamos a Heredia por la Champions. Él fue titular en aquella noche trágica de Bruselas, en mayo del 74, cuando ante el Bayern de Franz Beckenbauer y Gerd Muller se perdió la primera final, al recibir el empate en el tiempo de descuento. En 2014 y 2016 también ocurrieron duras derrotas ¿Existe una maldición? «La Champions es lo que siempre pido (mira al cielo mientras lo dice), perdí una a falta de 30 segundos, aunque no creo que haya una maldición», analiza el exzaguero rojiblanco, pero que sí admite que «siempre nos pasa algo, al Cholo también, y ya le pusieron seis minutos de alargue… para que marcara el Madrid, y eso es algo que es así y no se podrá arreglar», apostilla el ‘Cacho’ Heredia, orgulloso de su vínculo con el Atlético, «un club muy grande y al que ahora toca, como decía Luis, ‘ganar, ganar y ganar’».