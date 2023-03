El Mercadal enlazó este domingo su tercera victoria consecutiva tras derrotar al Sant Jordi en un duelo que no decantó hasta el ecuador del segundo tiempo. Enfrente no estuvo ni el Andratx ni el Llosetense sino el colista y quizás por ello los rojiblancos no tuvieron la intensidad y concentración necesaria para imponerse a un rival voluntarioso pero carente de peligrosidad. En esa segunda parte, el colectivo de Lluís Vidal despertó y se hizo con el partido para romper al conjunto de Juan Crespí y confirmarse como el mejor equipo -en una hipotética clasificación sería el líder con 20 puntos- de la segunda vuelta. El Mercadal va sin frenos.

La visita del Sant Jordi invitaba al optimismo y ello redundó en la puesta en escena del Mercadal en la primera mitad donde estuvo espeso y lento con el balón mientras el once palmesano no renunció a pisar, de hecho lo hizo, el área de Martín con algún atisbo de peligro generado por las dudas locales en salida de balón. Pese a todo, el grupo local, a cuentagotas eso sí, tuvo momentos donde hizo daño cuando le dio velocidad al esférico y rompió por bandas, la derecha principalmente, cuando se juntaron Fortu, Eric o Dalmedo aunque las más claras y los goles llegaron por la opuesta con Enrique y Marc Urbina como protagonistas. Avisó Karim, muy vigilado, con un tiro cerca del poste (18’) y poco después un pase atrás de Eric no encontró destino. La mejor para el Sant Jordi, en un balón que ganó Saúl ante la pasividad de la zaga y que Gabi Reus remató con peligro (26’). El Mercadal tuvo problemas en ataque estático, sin movilidad y con errores en el pase pero cuando tocó con rapidez generó pasillos y ganó fácil la espalda mallorquina. Al filo del descanso, pase de Marc Urbina para la entrada de Enrique que remató al larguero. El paso por vestuarios mostró al Mercadal dominador y ambicioso. Los rojiblancos pisaron más la parcela de un rival que defendió con todos detrás del cuero y buscó algún contragolpe que no cuajó. Cerca de la hora de partido, un tiro de Dalmedo lo tocó Espinosa al travesaño y el rechace lo recogió Tomeu para volver a tirar a la madera. Con Politino sobre el césped, el Mercadal incidió en los costados para romper la zaga y el argentino tuvo el 1-0 en un mano a mano que ganó el meta. A renglón seguido, entrada de Enrique con pase a Urbina que sirvió en bandeja a Karim el gol. Con el duelo de cara, los de Sant Martí no sufrieron y redondearon la victoria con dos nuevas arrancadas de Enrique con envíos para Tomeu y Satrústegui que cruzaron lejos de Espinosa. El apunte «La salvación, cerca, miramos hacia arriba» Lluís Vidal hablaba de «partido muy pobre por parte nuestra, sin concentración y con algunos jugadores fuera de lo que están rindiendo. Ello nos ha conducido a tener problemas en ataque; contábamos con ganar y se ha logrado. Ha sido un error pensar que se iba a golear por ser el colista aunque en el segundo tiempo hemos salido de otra forma y con ocasiones. Quedan seis puntos para la salvación pero miramos arriba, la sexta plaza. Llegar a play off es absurdo, son 11 puntos, casi imposible».