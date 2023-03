El CE Mercadal vio interrumpida su impecable trayectoria en la segunda vuelta con una derrota por la mínima en el campo del Platges de Calvià. Tras una primera parte igualada y sin excesivas ocasiones, el partido se desniveló después de pasar por los vestuarios. Los calvianers aprovecharon una pena máxima transformada por Lozano, una renta que se dedicaron a conservar hasta el final. Los rojiblancos lo intentaron y embotellaron a su rival, que jugó en inferioridad la última media hora de juego, aunque sin el acierto necesario para rescatar un punto.

Con las novedades de Capó y Rubén en el once, Vidal dispuso un 1-4-3-3 de salida, con Fortu, Capó, Xavi y Enrique en defensa, Simón por delante, Éric y Tomeu como interiores, Marc Urbina y Rubén en las bandas y Karim como jugador más adelantado. El partido se antojaba como una buena piedra de toque para calibrar las opciones de aspirar a la sexta plaza, precisamente ante un rival directo, pero la primera parte no respondió a las expectativas. La situación desahogada de ambos en la tabla, alejados del play off de ascenso y de la zona caliente, restó intensidad y revoluciones al partido, controlado por los de casa, buscando sobretodo balones en largo a la espalda de la defensa. Los rojiblancos por su parte, ordenados atrás, carecieron de decisión y determinación en ataque. Con esos argumentos, los de casa dispusieron de dos acciones de peligro en las botas de Nacho y Álvarez, a lo que respondieron los de Sant Martí con un lanzamiento de Rubén, algo desviado, y un remate de cabeza de Capó, a la salida de un córner, que se perdió por encima del travesaño.

Clave

En la reanudación, los naranjas salieron con una marcha más y pusieron cerco a la portería rival. La zaga abortó in extremis un remate de Nacho y en el córner posterior, Martín detuvo el remate sobre la línea de gol. Fue el preludio del tanto, una mano en la frontal del área que el colegiado convirtió en pena máxima. Lozano no desaprovechó la ocasión para poner en ventaja a los suyos. A partir de ahí, el Platges renunció al balón y se encerró atrás, defendiendo el resultado y buscando la sentencia a la contra. Más aún, cuando poco después se quedó con un jugador menos por la expulsión de Ramón. El Mercadal se hizo acreedor del balón y adelantó líneas, además de sumar efectivos en ataque con la entrada de Ignasi y Sergi. A quince minutos del final, Karim tuvo la acción más clara para la igualada pero su remate, tras centro de Enrique, se marchó fuera por poco. Los últimos diez minutos se vivieron en el área local pero el Mercadal no consiguió el empate del que, por méritos y empuje, se hizo acreedor viendo frenada su racha de siete jornadas sin conocer la derrota.