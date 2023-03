Vuelve a la carga este sábado (16 horas) el CE Mercadal de Lluís Vidal y lo hace recibiendo en el Municipal de Sant Martí al Inter Manacor, a otro rival directo en la batalla por la permanencia matemática en la Tercera División. Una salvación que los rojiblancos tienen muy bien encarrilada, si bien la semana pasada en Calvià y ante el Platges, vieron rota su inmaculada racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Los de Vidal, con la única duda esta tarde de Raúl, quieren dar otro paso de gigante en la lucha por la salvación, volviendo a la senda del triunfo y derrotando a un rival que está en el puesto 12º con 28 puntos, a cuatro del descenso y seis por debajo de los mercadalencs.

El Mercadal recibe al conjunto que dirige Miguel Aguado– que ya ha anunciado que se desvinculará del Inter Manacor al finalizar la temporada, sabedor que de vencer dejaría ya muy de cara su salvación matemática, cuando aún restarían cuatro jornadas para la finalización de la liga. Es por ello que en el Municipal de Sant Martí se conjuran para recuperarse tras caer en Calvià y hacer de su casa un fortín esta tarde, ante un rival que también piensa en no sufrir hasta finales de abril para materializar su permanencia.

Las sensaciones de ‘Satrus’

Uno de los jugadores llegados de fuera este verano al Mercadal, el delantero navarro, Fernando Satrústegui ‘Satrus’, habló ayer con este diario del momento de su equipo y de la trascendencia del envite de esta tarde en su feudo. En palabras del rojiblanco, «llevábamos una dinámica muy positiva de ocho partidos sin perder pero bueno la derrota es parte del fútbol y hay que saber levantarse y volver a la senda de la victoria», dijo, refiriéndose a esta tarde. «El equipo está trabajando bien y con ganas de llevarnos los tres puntos hoy ante el Inter Manacor».

Y el rojiblanco tiene claro que la mejor pócima para una derrota como la de Calvià, es tener partido nuevamente, otra ocasión para vencer. «Sin duda. Por suerte, el fútbol no para y cada semana hay la oportunidad de levantarse y olvidar las derrotas», señala ‘Satrus’, sabedor de la importancia de esta cita de la Jornada 26 de liga. «Ganando esta tarde, la derrota en Calvià quedaría olvidada», piensa. «Sabemos que la salvación en Tercera División está cerca y ganar al Inter Manacor supondría dar un paso de gigante. Aun quedarían cuatro partidos por jugar y matemáticamente no estaría hecho pero como digo, es dar un paso enorme hacia la salvación», abundaba, mentalizado ‘Satrus’ en esta cita. Un jugador que «no soy de los que hacen números. Ganando y sumando los tres puntos los equipos que están debajo tuyo en la tabla no te adelantan e incluso puedes adelantar a los de adelante. Por lo tanto, creo que si nosotros hacemos bien las cosas y conseguimos victorias, los de abajo seguro que no nos pillan».