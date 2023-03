El Mercadal se ganó este sábado, aunque sea de forma virtual, su continuidad en Tercera División tras derrotar a un rival directo como el Inter Manacor en un partido que los de Lluís Vidal desequilibraron en el segundo tiempo con el gol de Dalmedo quien, además, le permitió controlar el esférico ante un rival que se quedó con diez por la justa roja a Felip. El triunfo ante un adversario que solo propuso juego directo buscando las segundas jugadas, da al colectivo rojiblanco la tranquilidad para afrontar las cuatro últimas jornadas en busca de otro objetivo más ambicioso.

El equipo de Luis Aguado no puso las cosas fáciles al Mercadal. Defensa adelantada y comandada por Miguel, con tres centrales pendientes siempre de Karim al que frenaron con la aquiescencia arbitral en más de una ocasión mientras en ataque imperó el balonazo a los puntas con lo que el once de Sant Martí tuvo que construir una y otra vez con la dificultad que supuso. Un cabezazo fuera del maliense y una internada de Carles abortada por la salida de Martín abrieron el capítulo de acciones ofensivas de una cita que poco a poco se tornó espesa y sin dueño aunque el Mercadal tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un toque sutil de Karim que habilitó a Rubén rematando arriba el capitán ante Jaume cuando se cantaba el gol (21’). La ocasión, muy clara, podría haber alterado el planteamiento de un Inter que siguió a lo suyo, solidario en tareas defensivas mientras el once mercadalenc no atinaba a imponerse con el balón y romper por los costados. Un disparo alto de Rubén desde la frontal supuso la última intentona local antes de llegar a vestuarios y con Dalmedo calentando ya en la banda.

Clave

La entrada de Dalmedo fue determinante ya que tras una jugada entre Fortu y Marín por la derecha con envío de éste, el mahonés abrió la lata con un disparo desde el interior del área (48’). Los visitantes reaccionaron y tuvieron el empate en su única llegada con un centro de Felip al segundo palo para la aparición de Jordi que remató cubriendo bien Martín el marco. En el saque de esquina, el Inter Manacor se quedó en inferioridad por la reseñada expulsión de Felip (57’) y pese a intentar presionar arriba tuvo que retroceder pues el Mercadal encontró los pasillos para correr y superar la defensa por las bandas con Politino y Marc Urbina. Un pase de Xavi Fedelich, que dejó pasar Dalmedo, sirvió para que Urbina batiera a Jaume, que había evitado el segundo al propio Politino diez minutos antes, en el mano a mano. A partir de aquí, el Mercadal quiso más y cada llegada fue sinónimo de peligro. Fortu, tras jugar con Dalmedo, se plantó ante el meta que desvió su disparo. Un pase de Simón dejó solo a Sergi que picó por encima del cancerbero saliendo fuera su remate. Las últimas fueron para Simón, cuyo disparo lo desvió abajo Jaume, y para Karim con una chilena que salió por encima del travesaño. Al final, victoria y salvación virtual para el Mercadal que sigue de diez en esta segunda vuelta.