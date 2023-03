No está siendo una semana cualquiera, ni en el Municipal de Los Pinos ni en el Municipal Es Torrentó. El campeón de Menorca de la Liga Regional, el CE Alaior de Raül Capó, y el vencedor del Grupo A de Mallorca, el CE Felanitx de Cosme Andreu Montserrat, ultiman el gran asalto a la Tercera División y a partido único que vivirán este domingo (10 horas) en el Municipal Toni Tatxa. Espadas en alto entre dos equipo de caminos parejos y que han tenido una competición compleja en sus ligas, si bien han logrado su primer gran reto;verse a 90 minutos del sueño de volver a una Tercera que tanto alaiorencs como felanitxers ya han disputado.

A poco más de dos días del encuentro entre menorquines y mallorquines, «Es Diari» habló con el técnico del Felanitx, veterano de los banquillos de Mallorca y un entrenador siempre muy apetecido en las categorías regionales preferentes de la isla mayor. Cosme Andreu Montserrat, mientras termina de preparar otra cita histórica para el club felanitxer, reconoce a este diario que en su caso– también como ha sucedido en Menorca–, «nuestra liga fue muy igualada, nos interesaba el hecho de ganar la liga para así poder estar a un paso del ascenso y en caso de fallar tener una segunda oportunidad», relataba, satisfecho de verse a 90 minutos de Tercera. Tras una temporada 2022-23 en la que se tenía asumido en el Felanitx que sí, «el objetivo nuestro inicialmente era estar en la zona de arriba y tener opciones de ascenso o luchar por el ascenso a Tercera».

Curtido en mil batallas en la Regional Preferente mallorquina, Montserrat ha vivido el campeonato que tenían previsto, «con el sufrimiento esperado. Es más, en una liga tan igualada, donde estuvimos hasta cinco equipos con opciones hasta el último mes. Después quedamos tres equipos y al final la verdad no nos esperábamos la última jornada no tener nada en juego», reconocía, en cierta medida incluso sorprendido. El homónimo de Raül Capó en el banquillo rival habla de las claves en este Felanitx campeón de Mallorca. «La clave, sin duda, fue el crecimiento del equipo en muchos aspectos. Crecimos a nivel, de compromiso, como también crecimos en tema de unidad de vestuario y por tanto lo hicimos como equipo, en líneas generales», resalta Monserrat, opinando que su equipo aterriza en esta ‘final’ del domingo, preparado. «Creo que llegamos bien, el equipo está muy mentalizado y con ganas de disfrutar de poder jugar una final».

Ya en cuanto al campeón de Menorca, no escatima en elogios el preparador mallorquín cuando habla de los albinegros. «El Alaior es un histórico del fútbol balear, con 47 temporadas en Tercera División. Es un equipo muy agresivo en luchas individuales, muy trabajador y con las ideas muy claras», resalta Montserrat de su rival este domingo.

Finalmente, el preparador del Felanitx no ve claro lo que pueda suceder en el feudo de la Penya Arrabal este domingo. Para Montserrat, «favorito no hay, creo que el partido esta al 50%. El Alaior es un ‘equipazo’, que lleva nueve victorias seguidas, que no pierde desde el pasado mes de noviembre y que se han ganado el derecho a luchar por el ascenso», avisa el ‘míster’. «Nosotros, a pesar de sus números, intentaremos ponerles las cosas lo más difíciles posible».