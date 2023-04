Esta tarde el CE Mercadal de Lluís Vidal puede certificar al fin su anhelada permanencia una temporada más en la Tercera División Air Europa. Para ello el conjunto rojiblanco deberá ganar este sábado al Binissalem en su feudo o bien, esperar que el Collerense– su más inmediato perseguidor–, caiga en casa ante el potente Andratx; o bien, que logren el mismo resultado. De esta manera, el Mercadal, incluso contando unos más que posibles descensos de Segunda RFEF de Mallorca B e Ibiza, sería un año más equipo de nacional.

Si bien saben en el Municipal de Sant Martí que la derrota del Collerense de este domingo contra el segundo clasificado les bastaría– el Mercadal suma 37 puntos y los mallorquines 33 cuando restan tan solo dos jornadas–, Vidal y compañía viajan a Binissalem a sumar los tres puntos y dejarse de cálculos y especulaciones en la última jornada de la próxima semana.

Una decisiva cita en Binissalem que Lluís Vidal afronta con dos bajas por problemas musculares: Raul y Urbina.

Palabras de Politino

Desde el vestuario rojiblanco la conjura es total en la búsqueda de la salvación matemática y ya sin sobresaltos, sin llegar a la última jornada y evitando cualquier tipo de especulación. Uno de los fichajes de fuera de esta temporada, el atacante argentino, Francisco Politino, hablaba para este diario de la cita en Binissalem, no sin antes lamentar todavía la derrota en casa de la semana pasada frente al Poblense. «La verdad es que parecía un partido controlado, bastante peleado y al caer el primero de sus goles se notó un bajón anímico en el equipo y cayeron dos más rápidamente, sin poder remontar el partido», recordaba el jugador rojiblanco, que entró al partido a la media parte, sustituyendo a Sergi, en busca de un revulsivo ante los de Sa Pobla.

Derrota olvidada, no esconde Politino que la cita de esta tarde en Mallorca, «es muy importante, hay que ganarlo como sea y así estamos matemáticamente salvados. De esta manera, podremos disfrutar lo poco que queda de campeonato», señalaba. Politino, de cara a este decisivo envite, ve al Mercadal, «muy bien, motivado y con ganas de ganar y así certificar la salvación».

Un Politino que calculadoras y números aparte, admite que ellos están centrados única y exclusivamente en vencer en Binissalem y no esperar nada de nadie. «Nosotros trataremos de ganar y así no depender de nadie y si bien sirve que el de abajo pierda, no pensamos en ello sino que pensamos en lo nuestro y así disfrutar y cerrar bien la temporada», concluía.