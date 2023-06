Pedro Palliser Uris (Maó, 1972) ya es oficialmente el nuevo entrenador del CD Menorca. Tal y como desveló este diario la semana anterior, las conversaciones entre el club que preside Ángel Salmerón y el exjugador y técnico mahonés se encontraban muy cerca de cristalizar en un acuerdo que ya es formal al ciento por ciento.

El acuerdo entre Pedro Palliser y el club decano del fútbol insular (y en el que ‘Pedrito’ ya militó, hace varios lustros, en su etapa de jugador, entonces en Primera Juvenil) comprende y alcanza las funciones del equipo de Regional para la próxima temporada, 2023-24, pero según detalla el flamante entrenador azulgrana, su incursión en el Estadi Maonès es para intentar implantar un modelo de trabajo y un proyecto con la perspectiva «del medio plazo».

Juventud

«A mi me gusta trabajar con gente joven, y el Menorca es un lugar idóneo en ese sentido», indica Pedro Palliser, que desvela además que el trato, o cuanto menos la idea en relación al mismo, es de que sea «para varios años, no hablamos solo de una temporada». «Vengo con la idea de desarrollar un proyecto, en el que intentaremos asumir diferentes desafíos, lo que incluirá también, por mi parte, tratar de ayudar en todo lo que pueda a la entidad», expone el entrenador mahonés.

Palliser, que alaba al CD Menorca, tanto a nivel de estructura como de organización, indica que con su labor buscará «consolidar la base». «Se trata de desarrollar un proyecto metodológico que abarque desde la base hasta el primer equipo», lo que empezará este año con él al frente del primer equipo.

La plantilla de la que dispondrá Pedro Palliser en su año de estreno en el banquillo menorquinista no alterará apenas en relación a la fotografía de la temporada recién concluida, según confirma el propio entrenador.

«Hay gente muy válida en el equipo, junto con los jóvenes que promocionan desde el equipo juvenil, que acostumbran a ser chicos muy aprovechables, lo cierto es que tendremos un buen grupo», reflexiona. En cuanto a resultados u objetivos a nivel competitivo, Pedro Palliser admite que ni piensa en ello, ni ha sido tampoco ese uno de los factores que han intervenido en su negociación con el Menorca.

«No pienso en resultados, la verdad, es muy pronto, ni tampoco es lo que me importe. A mi me gusta formar y competir, y sí puedo asegurar que iremos a por todas en cada partido, pero los resultados no se pueden garantizar de ningún modo», precisa el técnico, también por el hecho de que «acabo de llegar al club y todavía tenemos que terminar de perfilar la plantilla». Pedro Palliser y el CD Menorca abren, al unísono, un nuevo ciclo.