Sentimiento albinegro a rebosar el que se vivió este jueves por la tarde en el Municipal de Los Pinos, en la presentación de un año histórico para el club que preside Toni Alzina, con la vuelta del primer equipo a Tercera RFEF y el juvenil A en la Liga Nacional. Puesta de largo que arrancaron los de José Ángel Moyano, que hicieron pasillo a todos los equipos del Alaior 2023-24, cerrándose con los parlamentos a pie de césped del capitán del Tercera División, el coordinador deportivo del club, el eterno ‘presi’ y el alcalde de la localidad. Al final, la espectacular fotografía de familia del Alaior de esta temporada recién estrenada.

Hasta 225 jugadores y jugadoras en liza

En total este año en el Alaior son hasta 225 jugadores y jugadoras y 31 miembros del cuerpo técnico, entre entrenadores, ayudantes y delegados, con el Tercera, Juvenil Nacional y el Preferente (B), dos Cadetes, dos Infantiles, tres Alevines, dos Benjamines y el Prebenjamín, junto a la ‘Escoleta’ del ‘poli’, con otros 46 jugadores y cinco técnicos; un último dato «interesante, puesto que este año vivimos un gran incremento en inscripciones», dicen en Los Pinos.

En relación a los retos de la 2023-24, «son claros. Mantener los equipos de categorías nacionales, con la dificultad añadida que puedan suponer descensos baleares de 2ª REF o de División de Honor y que supondría el efecto dominó. El Cadete, en principio, no tendría como objetivo volver a autonómica, lo que no significa que no se competirá hasta el último segundo cada partido», exclaman desde la entidad albinegra.