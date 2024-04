La permanencia en la Tercera División y en el año de su regreso es el gran objetivo del CE Alaior de José Ángel Moyano. La obsesión de esta primera temporada en categoría nacional tras una década, que no quieren ni mucho menos en el Municipal de Los Pinos que se escape. Y, a pesar de que los albinegros todavía están fuera de las tres últimas posiciones de descenso a la Regional menorquina, saben en Alaior que no se pueden permitir más resbalones si quieren mantener el pulso por la salvación. Más cuando los alaiorencs no fueron capaces esta última jornada de vencer al colista y ya descendido, Inter Manacor (1-0); un grave tropiezo, teniendo en cuenta que podría bajar casi con toda probabilidad algún equipo balear de la Segunda RFEF.

Raúl Villalonga A pesar de la dura derrota en Manacor, todavía hay confianza en Alaior, dependiendo de sí mismos para atar la permanencia. «Sigo confiando que sí. Está claro que la derrota de esta semana no es nada buena y confiábamos sumar tres puntos pero continuamos estando en la misma posición, dos puestos por encima del descenso», dice, Raúl Villalonga para este diario y anunciando que «continuaremos haciendo nuestro trabajo y a esperar que no bajen muchos equipos de Segunda RFEF y alguien suba de nuestro grupo». Villalonga piensa que «miedo no es la palabra; está claro que un equipo tan joven y con poca experiencia en Tercera lo tiene más complicado cuando vienen mal dadas pero depende de nosotros si no bajan cinco equipos; aún debemos jugar contra el Arenal, que es con quien vamos empatados a puntos. Lo que sabría más mal sería haber hecho el trabajo el primer año– que es el más complicado–, quedar fuera del descenso y bajar porque bajen de Segunda RFEF», cierra.