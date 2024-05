Mientras en el Municipal de Sant Martí ultiman el calendario electoral mediante el que, si no hay sorpresas de última hora, llevaría al directivo rojiblanco, Toni Ramón, a suceder al mandatario Toni Vila con una junta directiva continuista, al mismo tiempo, el nuevo técnico del CE Mercadal, Miquel Capó– junto a la comisión deportiva mercadalenca– han puesto la directa en la confección de la plantilla para la Tercera División 2024-25. Y cuando no estamos todavía ni a junio, el Mercadal tiene prácticamente cerrada la plantilla, renovando prácticamente un 80 por ciento de la anterior plantilla y con, por ahora, tres fichajes confirmados por «Es Diari». Se trata del guardameta, del centrocampista y del delantero este pasado año en el CE Alaior de Tercera, José Luis Álvarez, Isaac Melià y Jordi Lázaro, junto al zaguero de la UD Mahón de la Regional, Biel Villalonga, tal y como ha sabido este diario de fuentes cercanas al club rojiblanco.

El guardameta recaló este pasado curso en el Alaior, llegando a la Isla por sus ocupaciones laborales y tras haber jugado ya anteriormente en la extinta Segunda División B y siempre en su Asturias natal, en el Marino de Luanco o el Lealtad de Villaviciosa. Confianza absoluta en el Mercadal en la llegada de este experimentado y completo portero de 31 años y que ya conoce por tanto el grupo balear. Biel Villalonga, cuyo interés de Miquel Capó ya avanzamos la semana pasada en estas mismas páginas, regresa a la fue su casa futbolística durante muchos años y lo hace como un experimentado defensa, determinante esta temporada en los esquemas unionistas de Pere Vadell y ejerciendo siempre como titular en la zaga del Municipal de San Carlos. Y el prometedor Isaac Melià, aún con ficha sub-23, llega a Sant Martí para seguir puliéndose como notable centrocampista. Regresó al Municipal de Los Pinos, tras su periplo en el RCD Mallorca y CD Menorca juveniles. Finalmente, Jordi Lázaro, es el cuarto en aterrizar en el nuevo Mercadal, igualmente llegado del Alaior, donde llegó del CD Menorca de la Liga Juvenil Nacional. El exalbinegro destaca por su versatilidad en ataque y, además, también será aún sub-23. Dudas, salidas y refuerzos Con estas cuatro adquisiciones y las únicas marchas confirmadas de Robert Pulido y el portero, Neil de Jesús– junto a la más que probable del ex delantero del Badalona, Dani Peña–, por ahora serían duda, Simón Vidal, que se podría plantear quizás salir fuera de la Isla y el veterano Rubén Carreras, aunque todo lleva a pensar que seguirá jugando. También renueva incluso, Nasi Dalmedo, tras su calvario de lesiones y el poco protagonismo del curso recién finalizado. En cuanto a las posibles nuevas incorporaciones y con dos fichas libres todavía en el nuevo grupo elaborado por Miquel Capó, el dilema está en Karim Sidibé. Club y ‘míster’ están convencidos de recuperar su mejor versión este año y pese a que hoy mismo se marcha a su Mali natal, no está ni mucho menos está descartado que siga vistiendo la zamarra mercaladenca. De no ser así, el Mercadal tiene claro que buscará un delantero centro de garantías fuera de la Isla, como también podrían rastrear el mercado peninsular para un ‘medio’ de calidad, como únicos refuerzos de fuera de Menorca. El apunte El Coria de un Adri brillante sigue en la lucha por ascender a Segunda RFEF Un contundente Coria sigue en la pelea por subir a Segunda Federación y este pasado fin de semana los goles de Pino, Margallo (2) y del menorquín Adri Mercadal pusieron a los celestes en la final autonómica, tras eliminar al Moralo (4-1). El Coria de Miguel Ángel Ávila se mete en la final tras superar 6-1 en el global al Moralo y en buena medida, como durante toda la liga, ha sido gracias a la aportación determinante de Adri Mercadal, que ya acumula catorce dianas y es un fijo en el once titular, semana tras semana.